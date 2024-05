Ein zweites Umstyling? Die Male Models überraschen mit roten Haaren

Lederklamotten mit Nieten, transparente Shirts und karierte Stoffe - ein starker Auftritt der Topmodel-Anwärter. Ein echter Eyecatcher sind die cool gestylten roten Haare, die sofort die Frage aufwerfen: permanent oder temporär gefärbt? Wie du Haare für kurze Zeit rot färben kannst.

Punk-Look bei GNTM 2024: rote Haare, Leder und Nieten

Coole Looks mit Bikerjacke, Nieten und Schottenkaros - die Male Models sind echte Hingucker beim Höhen-Shooting. Passend zum rot-schwarzen Look haben die GNTM-Kandidaten ihre Haare rot gefärbt und zu coolen Frisuren gestylt. Die Twins Julian und Luka haben das rote Haar seitlich streng nach hinten gekämmt und das obere Haar hoch gestylt - etwa wie die Kultfrisur von Robbie Williams. Frieder legt die roten Haare mit einem strengen Mittelscheitel in 2 Wellen, Linus in einer Locke in die Stirn. Auch Armins raspelkurze Haare und Jermaines Lockenkopf leuchten jetzt in Rot.

Rote Haare bei den Models: getönt, gefärbt oder gesprayt?

Rote Haare sorgen für eine echt krasse Typveränderung. Wer den Look der Topmodel-Anwärter nachmachen möchte, sollte sich vorher Gedanken über das "Wie" machen. Vielleicht erst einmal mit temporärer Farbe zum Auswaschen probieren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: