GNTM-Ikone Heidi Klum beweist: So cool kann Brautmode 2024 sein

Star-Fotograf Russell James ist zu Gast in Folge 11 bei GNTM 2024 und lichtet die Kandidat:innen beim Unterwasser-Shooting ab. Während die Models im Hochzeits-Outfit unter Wasser ihr Bestes geben, schaut Heidi Klum entspannt vom Trockenen aus zu - ebenfalls in Brautmode gekleidet.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Heidi Klum präsentiert den modernen Bridal Look

Beim anspruchsvollen Unterwasser-Shooting schlüpfen die Models in die Rolle von Hochzeitspaaren und müssen sich im dekorierten Unterwassertank beweisen. Während die Kandidat:innen ihr Hochzeits-Outfit unter Wasser in Szene setzen, sitzt Heidi Klum neben dem Becken und betrachtet die Darstellung auf dem Bildschirm.

Im Clip: Unterwasser-Shooting im Hochzeits-Outfit bei GNTM 2024

Ihren Look hat sie den Topmodel-Anwärter:innen angepasst, denn auch sie trägt ein Bridal Outfit, mit dem sie direkt vor den Altar schreiten könnte! Der Dreiteiler ganz in Weiß mit kurzem Schleier und High Heels passt perfekt zur GNTM-Chefin, die gerne extravagante Klamotten trägt. Eine knöchellange Hose mit Schlag und ein weißes Oversized-Hemd mit extrem großem Spitzkragen sorgen für einen lässigen Look.

Federn verbreiten einen Hauch von Luxus

Filigrane Straußenfedern am Saum der Hose und Ärmelbündchen verleihen der Kombi eine Portion Extravaganz und einen luxuriösen Touch. Komplettiert wird das Hochzeits-Outfit mit einer weißen Jacke, die komplett mit zarten Federn besetzt ist. Dadurch bekommt der Look etwas Leichtes, Schwereloses und einen Hauch von Luxus. Spitze, weiße Slingback-Pumps mit Stiletto-Absatz und einem verspielten Knöchelriemen setzen die Füße von Heidi Klum edel in Szene. Das offene Haar fällt ihr in weichen Locken lang über die Schulter und wird von einem kurzen Schleier getoppt. Eine große, runde Sonnenbrille mit weißem Rahmen und Heidi Klums Signature-Maniküre - lang, rot und spitz - vollenden den Bridal Look. Das Brautthema ist nicht neu: Bereits in Folge 6 gab es für die Topmodel-Anwärter:innen einen Walk in der modernen Brautmode des Berliner Modelabels Kaviar Gauche.

