GNTM-Ikone Heidi Klum im monochromen Look: So sexy zeigt sie sich im einfarbigen Outfit

Wer sagt denn, dass Ton-in-Ton-Outfits langweilig sind? GNTM-Ikone Heidi Klum weiß genau, wie sie den monochromen Look aufpeppen kann. Denn mit Materialmix und Stilbruch kreiert sie eine perfekte Kombi aus Komfort und Sex-Appeal. Wir zeigen, wie du den Trend ganz einfach im Alltag nachstylen kannst.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Diese Details machen den einfarbigen Look von Heidi Klum zum Eyecatcher

Heidi Klum liebt den One-Colour-Trend und kleidet sich von Kopf bis (fast) Fuß in ein zartes Fliederblau: Das ist der Look von Heidi Klum in Folge 11 von "Germany’s Next Topmodel", mit dem sie im Luxus-Penthouse der Models zu sehen ist. Doch ihr Outfit ist alles andere als langweilig, denn verschiedene Details machen es zu einem echten Hingucker. Da ist zum einen der Rock aus einem glatten leder- oder lederähnlichen Material, der mit XL-Beinschlitz für Aufregung sorgt. Mit geschicktem Faltenwurf wirkt er wie ein zum Rock gebundenes Tuch und der so entstandene Schlitz gibt den Blick auf das nächste Highlight frei. Denn die GNTM-Chefin trägt ein paar helle Overknees, die farblich in einem tollen Kontrast zum monochromen Outfit stehen.

Komplettiert wird der Look mit einem kuscheligen Wollpullover in dem gleichen Fliederblau des Rocks. Mit dieser gelungenen Kombination aus Lounge-Style und verspielter Sinnlichkeit verleiht Heidi dem Outfit das gewisse Extra. Overknees gehören genauso wie Ton-in-Ton-Outfits zu ihren Lieblings-Looks - und beides zusammen sind ein perfektes Match!

Monochrome Outfits im Alltag stylen

Ton-in-Ton-Outfits kann man auch wunderbar ins Office oder in der Freizeit tragen. Achte jedoch darauf, dass die Farbtöne der einzelnen Teile harmonisch zusammenpassen. Sie sollten auf jeden Fall aus der gleichen Farbfamilie stammen, besser noch identisch sein. Accessoires dürfen gerne farblich abweichen, um den monochromen Look nicht zu eintönig zu machen. Auch unterschiedliche Materialien oder ein optischer Bruch sorgen für Spannung und machen dein Outfit zu einem absoluten Hingucker.

Hohe Absätze gehören zum Signature-Look von Heidi Klum. Ob Pumps, Stiefel oder Overknees - auf hohe Stilettos verzichtet die GNTM-Chefin praktisch nie. Denn sie kennt die Vorteile: Die Haltung wirkt damit eleganter, die Beine länger und sie verleihen Selbstbewusstsein!

