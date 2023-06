Modetrend 2023: Leonie Hanne zeigt, wie ihr die Cut-outs lässig kombinieren könnt!

Cut-outs sind absolut alltagstauglich und auch im Büro stilvoll, wenn sie richtig gestylt werden. Wie das geht? Wir zeigen euch Freizeitlooks mit Cut-outs und verraten, wie Stars wie Caro Daur und Lena Gercke den Modetrend 2023 tragen.

Anzeige

Cut-outs stylen

Normalerweise gehören Hautblitzer eher auf die Party als in den Alltag oder ins Office. Wer allerdings einige Stylingregeln befolgt, kann seinem Everyday-Look ein aufregendes Upgrade verleihen. Es ist schon erstaunlich, wie ein kleiner Schlitz und etwas fehlender Stoff ein ganzes Outfit verändern kann. Denn Mode mit Cut-outs zeichnet sich oft nur durch kleine Partien aus, in denen der Stoff ausgeschnitten wurde. Das kann an der Seite sein, an den Schultern, am Rücken oder – etwas gewagter – sogar an der Hüfte. Während bisher vor allem Partykleidern die Cut-outs vorbehalten waren, findet der Trend seinen Weg jetzt auch in die Alltagslooks.

Anzeige

Anzeige

Tipps für auffällige Auschnitte: So setzt ihr sie perfekt in Szene!

Cut-outs mit Jeans für den Alltagslook 2023

Denim ist das perfekte Material, um jedem Outfit einen lässigen Look zu verleihen. Egal, ob Oversized-Jeansjacke oder weite Jeanshose: Wer trotzdem Figur zeigen will, kombiniert das blaue Baumwollgewebe zu einem Top oder Pullover mit Cut-outs. Der Mix aus sportlich und sexy ist perfekt für einen entspannten Frühlingstag.

Natürlich gibt es noch eine zweite, nicht weniger coole Kombi, um deinen Lieblingsstoff mit dem Cut-out-Trend zu verbinden. Labels wie Maison Margiela oder Area entwerfen Jeanshosen mit Einschnitten über den Knien, an den Seiten sowie Cut-outs, die sich über das ganze Bein erstrecken. Um diese Styles nicht zu überladen, solltest du zu eher schlichten Oberteilen greifen. Oversized-Blazer oder hochgeschlossene weiße Blusen sorgen für einen schönen Stilbruch.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Cut-outs im Alltag – mit High-Waist-Hose und Boots

Wer Cut-outs im Alltag stylen möchte, kann sich für verschiedene Stilrichtungen entscheiden. Natürlich sehen Hautblitzer ertsmal sexy aus, aber du kannst dazu auch sportliche Teile wählen. Ein Shirt mit langen Ärmeln lässt den Cut-outs-Look insgesamt angezogener wirken. Vor allem bei Cut-outs am Bauch eignen sich hochgeschnittene Hosen als Styling-Partner – sie sorgen dafür, dass nicht zu viel Haut zu sehen ist. Grobe Boots runden den Look ideal ab, da auch sie einen unaufgeregten bodenständigen Flair versprühen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Cut-outs mit Blazer oder Pencil Skirt fürs Office

Kommen wir zur absoluten Kür beim Styling des angesagten Modetrends 2023. Wie jeder andere Trend, findet auch dieser langsam seinen Weg in die Büros. Natürlich gibt es Jobs, bei denen der Dresscode strikt und es ein No-Go ist, Haut zu zeigen. Sollte es bei euch entspannter zugehen, stehen vor allem Blazern dezente Cut-outs an der Seite oder am Dekolleté gut - und verleihen ihnen einen modernen Touch. Wichtig dabei ist nur, dass die Löcher nicht zu groß sind und am besten kein oder kaum Brustansatz zu sehen ist. Modelle in den momentan angesagten knalligen Trendfarben, wie Blazing Yellow oder Viva Magenta, eignen sich genauso gut wie strenge schwarze Blazer.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das was für Blazer gilt, gilt übrigens auch für den sonst eher spießigen Pencil Skirt. Denn diese Saison bekommt auch der Midirock ein stylishes Upgrade. Mit einem passenden Blazer wird ein gekonnter Look draus. Wer allerdings unsicher ist, ob so viel Haut für das eigene Büro in Ordnung ist, sollte sich mit der Blazer-Variante langsam vortasten. Du möchtest diesen Style jetzt unbedingt trotzdem tragen? Kein Problem. Die weiße Kombi von "taff"-Moderatorin Rebecca Mir eignet sich perfekt für ein sommerliches Brunch-Date. Bewundernde Blicke garantiert!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Stylingregeln für Cut-outs

Caro Daur, Rebecca Mir und Co. beweisen: Cut-outs sind nicht ohne Grund derzeit so angesagt. Sie sehen super aus, verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas und lassen sich vielfältig kombinieren. Wie bei jedem Trend, der etwas extravaganter ist, gibt es natürlich auch hier ein paar Regeln zu befolgen.

Wie so oft solltest du dir zuerst die Frage stellen, wo du mit deinem Outfit unterwegs sein wirst. Im entspannten Café, dem schicken Italiener, bei einer glamourösen Party oder im Büro. Je nachdem wie offen deine Umgebung ist, können die Cut-outs angepasst werden. Spießiges Umfeld? Dann lieber die dezente Variante mit Hautblitzer an der Schulter zum Beispiel. Es darf elegant und sexy werden? Dann dürfen auch sowohl Ober- als auch Unterteil Cut-outs haben. Generell gilt aber, dass du dich für ein Piece mit dem Trend-Look entscheiden solltest. So kannst du wenig falsch machen.

Lässig bis glamourös: So vielseitig lassen sich Cut-outs im Frühjahr und Sommer 2023 stylen!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen