Prinzessin Kate & Meghan Markle im Stilvergleich - so ähnlich sind ihre Looks

Sie zählen zu den prominentesten Frauen des englischen Königshauses - Prinzessin Kate Middleton und Meghan Duchess of Sussex. Auch wenn sie unterschiedlicher nicht sein könnten, ähneln sich ihre Outfits immer häufiger. Wir haben die ikonischsten Looks von Kate und Meghan unter die Lupe genommen.

So stylt sich Kate Middleton

Feminin, elegant und einfach majestätisch - so könnte man den Style von Kate wohl am besten beschreiben. Egal ob ein tailliertes Midi-Kleid oder Kostüm, ihre Outfits sind perfekt aufs jeweilige Event abgestimmt und werden von den Fans der royalen Trendsetterin stets mit Spannung erwartet. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein Kleid, das sie getragen hat, beim Hersteller in kürzester Zeit ausverkauft ist. Im Laufe der Jahre hat sich aber auch Kates Stil immer mehr verändert. Anstatt Röcke trägt die Frau von Prinz William inzwischen immer häufiger Hosen und greift auch mal zum Oversized-Blazer, der übrigens auch zu Leni Klums Lieblingsteilen gehört. Hat Kate da womöglich ihrer Schwägerin in Sachen Fashion den ein oder anderen Stylingtrick abgeschaut?

Kates Looks - eine Mischung aus elegant und majestätisch. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Ben Cawthra; picture alliance / empics | Kirsty Wigglesworth; picture alliance / empics | Kirsty O'Connor

Meghan Markles Modestil

Wenn Meghan Markle eins ist, dann stilsicher. Im Gegensatz zu Kate setzt Meghan mehr auf legere Business-Styles. Ein Zweiteiler, bestehend aus Blazer, Hose und schickem Oberteil, gehört zu ihren Go-to-Looks. In dieser smarten Kombination scheint sich die ehemalige Schauspielerin einfach wohlzufühlen. Nicht ohne Grund fiel ihre Wahl auch an ihrem ersten Abend bei der Royal Family auf diesen Lieblings-Look. Die Herzogin von Sussex begeistert aber auch bei jedem anderen Auftritt mit ihrem untrüglichen Modegespür. Und gelegentlich greift sie dabei auch auf Fashion-Pieces und Looks zurück, die uns an Kate erinnern.

Meghan Duchess of Sussex überzeugt mit stilsicheren Auftritten. © picture alliance / empics | Dominic Lipinski; picture alliance/AP Images | Joel C Ryan; picture alliance / TREVOR ADAMS / MATRIXPICTURES.CO | TREVOR ADAMS / MATRIXPICTURES.CO

So lässt sich Meghan von Kate inspirieren

Schick und zugleich sportlich - so zeigte sich Kate 2012 bei ihrem Besuch an der St Andrew's School. Ihr Kleid im schottischen Tartan-Stil kombinierte sie mit schwarzen Stiefeln und einer Strumpfhose. Dieser Look stand ihr auch beim Hockey spielen sehr gut, wo sie gegen Schüler ihrer ehemaligen Schule antrat.

Dass dieser Look stylisch aussieht, sahen wir auch bei Meghan. Im Februar 2021 trug sie beim Besuch des "Edinburgh Castle" ebenfalls einen Tartan-Fashion-Pieces. Ihr Mantel war blau-grün kariert und somit perfekt für ihren Ausflug nach Schottland. Mit einer weiten Hose und einer kleinen Handtasche in der passenden Farbe des Mantels rundete Meghan diesen Look ab und zeigte, dass Tartan sowohl an Kate als auch an ihr sehr gut aussieht.

Meghan und Kate im Tartan-Stil. © picture alliance / Photoshot | -; picture alliance / ASSOCIATED PRESS | ARTHUR EDWARDS

Copy-Kate? Diese Outfits von Meghan stehen auch der Prinzessin gut

1. Look: Weißer Blazer à la Meghan Markle

Meghan Markle weiß, dass Blazer ihr sehr schmeicheln. Deshalb setzt sie häufig auf das Fashion-Piece - in verschiedenen Modellen und Farben. Ihr weißer Blazer mit großen Knöpfen und Wolle bleibt dabei besonders in Erinnerung. Bei ihrem Besuch an der Robert Clack Upper School kombinierte Meghan ein schlichtes, weißes Shirt und eine schwarze Hose. Casual chic!

So einen Business-Look sahen wir 2 Jahre später an Kate - und zwar fast identisch. Kate trug den weißen Blazer wie Meghan mit hellem Top zu dunkler Hose. Viele Royal-Fans sind der Überzeugung, dass dieser Blazer bereits 2016 von Kate getragen wurde. Beim genaueren Hinsehen wird aber klar: Er scheint wohl neu im Kleiderschrank der Prinzessin zu sein.

Zum Verwechseln ähnlich. So stylen Kate und Meghan ihre weißen Blazer. © picture alliance / empics | Paul Grover/The Daily Telegraph; picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ben Stansall

2. Look: Gelbes Kleid à la Meghan Markle

Sattes Gelb gehört derzeit zu den absoluten Trendfarben für 2023 und sorgt direkt für gute Laune. Kein Wunder, dass Meghan bei ihrem Auftritt im gelben Knaller-Dress selbstbewusst strahlte. Das enge Kleid mit Beinschlitz stand ihr hervorragend und passte farblich auch sehr gut zum blauen Anzug ihres Mannes Harry. Mit diesem Style inspiriert Meghan viele Frauen - unter anderem auch Prinzessin Kate.

Denn bereits 2 Wochen später entschied sich Kate bei ihrem Besuch in Wimbledon für ein ganz ähnliches Outfit . Lediglich der Farbton und die Flügelärmel unterschieden sich von Meghans Modell.

Sonnige Aussichten: Meghan und Kate im Frühlingstrend Gelb. © picture alliance / empics | Yui Mok; picture alliance / empics | John Walton

3. Look: Samt-Pumps à la Meghan Markle

Was für ein eleganter Auftritt! Zur Eröffnung des neuen Fotografie-Zentrums im "Victoria and Albert Museum" in London zog Prinzessin Kate mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Ihr kariertes Kleid von Erdem kombinierte sie mit Samt-Pumps von Jimmy Choo. Mit dieser Schuhauswahl griff Kate nicht nur die Farbe ihres Taillengürtels wieder auf. Sie ließ uns auch rätseln, von wem uns diese Pumps bekannt vorkommen…

Die Antwort: von ihrer Schwägerin Meghan Markle. Diese schlüpfte bereits ein halbes Jahr zuvor bei ihrem Besuch in Belfast in samtenes Schuhwerk. Die Herzogin kombinierte die Pumps farblich passend zu ihrer Handtasche und trug einen feminin geschnittenen Mantel. Statt Bordeaux entschied sich Meghan allerdings für bräunliche Samt-Pumps.

Samt-Pumps bei Kate und Meghan. Aber sind es wirklich exakt die gleichen Schuhe? © IMAGO / i Images; IMAGO / PA Images

Ahmt Kate den Style von Meghan nach?

Von königlichen Roben zu eleganten, femininen Styles - Kates Kleiderschrank hat sich über die Jahre deutlich verändert. In der erste Zeit als Mitglied der Royal Family setzte Kate vor allem auf Kleider und Röcke, Hosen sah man an ihr selten. Zuletzt wandelte sich ihr Modegeschmack: weite Hosen, lässige Pullover und Blusen gehören mittlerweile zu ihren Must-haves. Nicht nur bei ihren Fashion-Looks, auch bei ihrem Hairstyling hat sich bei Prinzessin Kate einiges getan. Wir kennen Kate vor allem mit offenen Haaren und großen Locken. Jetzt sieht man Kate immer häufiger auch mit geglätteten Haaren. Eine Frisur, die hervorragend zu ihrem neuen, modernen Style passt.

Ob Kate den femininen Business-Style von Meghan kopiert, wird in der Royals-Community weiterhin heiß diskutiert. Fest steht, dass Kate mit der Zeit geht und über die Jahre ihren Style angepasst hat. Und das mit Erfolg: Viele Royal-Fans feiern ihre Outfits. Und wir tun das auch! Wir sind schon ganz gespannt, für welches Outfit sie sich zur Krönung von König Charles III. entscheidet.