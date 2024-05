Sexy Legs wie GNTM-Kandidatin Xenia: Drei Tipps für gepflegte Beine im Sommer 2024

Wow, hat Xenia tolle Beine! Beim berühmt-berüchtigten Nackt-Shooting tanzt sie durch den Regen, nur mit einem durchsichtigen Cape und schwarzen High Heels bekleidet. Und der Eyecatcher? Das sind ihre sensationellen Beine! So bleiben auch deine im Sommer gepflegt.

Anzeige

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Lang, stark und sexy: Xenia zeigt Bein

In der anmutigen Pose rücken ihre Beine in den Fokus: super lang, super sexy und super gepflegt! Schon beim Calzedonia-Casting überzeugt Xenia mit ihrem Traumbody und ihrer Ausstrahlung. Kea Neubauer, Retail-Managerin Calzedonia Germany, ist begeistert, wie toll die Bikini-Kollektion an ihrem Körper aussieht. Wie macht sie das? Xenias Körperpflege-Routine kennen wir zwar nicht, aber wir haben tolle Tipps, wie deine Beine im Sommer zum Hingucker werden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Sexy Legs wie Xenia: 3 Tipps für gepflegte Beine im Sommer

Der Sommer ist die perfekte Zeit, um Shorts, Röcke und Kleider aus dem Schrank zu holen. Damit deine Beine optimal zur Geltung kommen, brauchen sie besondere Pflege. Wir haben die Top-Tricks für schöne Beine zusammengestellt.

Anzeige

#1 Sanfte Haarentfernung

Wer sich im Sommer seidig-glatte Beine wünscht, sollte zuerst eines machen: die Haare entfernen. Egal, ob du rasierst, wachst oder epilierst, wichtig ist, die Methode zu wählen, die am besten zu deiner Haut passt. Verwende beim Rasieren einen scharfen Rasierer und ein gutes Rasiergel, um Hautirritationen zu vermeiden. Eine beruhigende After-Shave-Lotion oder Aloe-vera-Gel helfen, Rötungen zu verhindern.

Im Clip: So klappt die Haarentfernung mittels Laser

#2 Schnelle Bräune zaubern

Eine leichte Bräune lässt deine Beine sofort gesünder und strahlender aussehen. Selbstbräuner sind eine gute Alternative, deinen Beinen schon vor den ersten Sonnenstrahlen eine zarte Sommerbräune zu geben. Achte darauf, die Tanning-Lotion gleichmäßig aufzutragen und führe vorher ein Peeling durch, um Flecken zu vermeiden. Alternativ kannst du auch eine getönte Körpercreme verwenden, die eine dezente Bräune verleiht.

Anzeige

#3 Work-out für straffe Beine

Ein kurzes, intensives Training kann deine Beine schnell straffer machen. Kniebeugen, Ausfallschritte und Wadenheben sind effektive Übungen, die du überall durchführen kannst. Schon ein zehnminütiges Work-out täglich kann einen sichtbaren Unterschied machen. Auch Radfahren und Joggen sind großartige Aktivitäten, um die Beinmuskulatur zu stärken.

Eine ausgewogene Ernährung mit frischem Obst und Gemüse und täglich 2 bis 3 Litern Wasser, sowie regelmäßige Bewegung halten dich fit und gesund. Genieße die warmen Tage und zeige deine schön gepflegten Beine mit Selbstbewusstsein!