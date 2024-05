Du hast mit den Tipps aus dem "SAT. 1 Urlaubscheck" deine nächste Reise geplant? Jetzt geht's ans Kofferpacken! Wie du die häufigsten Fehler vermeidest, damit der Urlaub stressfrei startet.



Anzeige

Der große "SAT.1 Urlaubscheck!" ist ab 3. Juni auf Joyn zu sehen. Keine Lust auf Warten? Hier der SAT.1 Reise-Check von 2023 mit wichtigen Tipps und Tricks:

Im "SAT.1 Urlaubscheck!" gibt's die besten Upgrade-Hacks für eine Luxusreise zum Schnäppchen-Preis und Schlechtwetter-Alternativen für traumhafte Ferien. Spannend wird's bei der Handgepäck-Challenge: Eine Woche Mallorca-Urlaub im Rucksack - ist das überhaupt möglich? Und endlich klärt sich auch die Frage: Sollte man sich besser vorab oder vor Ort für Hotel, Aktivitäten und Mietwagen entscheiden?



Urlaub geplant und los geht's, oder? Falsch! Jetzt musst du erstmal deine Koffer packen! Damit du am Ziel keine böse Überraschung erlebst, solltest du diese Fehler vermeiden.

Anzeige

Anzeige

1. Packen ohne Liste

Wer kennt es nicht? Kurz vor der Abreise werden die Lieblingsteile in den Koffer geworfen und das Gefühl, etwas vergessen zu haben, lässt dich nicht mehr los. Am Urlaubsort fällt dir schnell auf, dass das Ladekabel fehlt und die eingepackten Kleidungsstücke sich nur schwer zu einem passenden Outfit zusammenstellen lassen.



Ohne Packliste kann es schnell zu unangenehmen Überraschungen kommen. Selbst Basics wie Zahnbürste, Socken oder Medikamente bleiben zu Hause, wenn du dir vorher keine Gedanken darüber gemacht hast, was du unbedingt mitnehmen musst.



Tipp: Das Kofferpacken mit Liste hilft dir dabei, strukturiert und stressfrei alles Wichtige einzupacken. Überlege sorgfältig, welche Aktivitäten im Urlaub geplant sind und was du dafür brauchst.

Anzeige

2. Last minute packen

Ob spontaner Kurztrip oder langersehnter Urlaub: Den Koffer auf den letzten Drücker zu packen, endet meistens im Chaos. Fehlende Organisation, Stress und Zeitdruck führen oft dazu, dass wichtige Dinge zu Hause bleiben und Unwichtiges den Weg in den Koffer findet. Es wäre doch ärgerlich, wenn du erst am Flughafen merkst, dass dein Koffer zu schwer ist oder die Reisedokumente noch zu Hause liegen.



Tipp: Nimm dir Zeit beim Kofferpacken. Fange ein paar Tage vor dem Reisedatum an, alles zu sortieren, zu waschen und für das Packen vorzubereiten.

Aber was soll in den Koffer? Das sind die aktuellen Trends für den Sommer: Wie du den transparenten Mode-Trend 2024 stylst, verraten wir dir hier. Kennst du schon den Minirock-Trend 2024? So gekonnt kombiniert Heidi Klum It-Pieces zum sexy Look. Diese kreativen Make-up-Looks und Trendfarben machen den Sommer perfekt!

Im Clip: Koffer packen leicht gemacht

Anzeige

3. Packen in falscher Reihenfolge

Fehler passieren leicht: Der Reisepass liegt ganz unten vergraben und lässt sich nur finden, wenn du den ganzen Inhalt deines Koffers durchwühlst. Toilettenartikel und nicht sorgfältig verschlossene Flüssigkeiten, die ganz oben liegen, können auslaufen. Drama im Urlaub! Strukturiertes Kofferpacken ist einfach der Schlüssel zum entspannten Reisen.

Fang mit den Essentials an: Reisedokumente sollten zuerst an einen sicheren Ort gelegt werden, sodass du sie nicht verlieren und später in deinem Handgepäck platzieren kannst. Damit du an alle wichtigen Medikamente denkst, solltest du diese zuerst einpacken. Bei der Kleidung zuerst Unterwäsche und Socken, dann den Rest einpacken. Stimme deine Schuhe und Accessoires auf deine Kleidung ab. Hygieneartikel und Flüssigkeiten gehören gut verschlossen in einen separaten Kulturbeutel. Elektronik wird zum Schluss eingepackt, damit sie schnell griffbereit ist.

4. Koffer bis ans Limit packen

Wer kennt es nicht? Der Koffer ist randvoll gepackt und überschreitet das Gewichts-Limit. Das kann einige unangenehme Konsequenzen haben, wie zusätzliche Gebühren für Übergepäck, Schwierigkeiten beim Schließen des Koffers, Unordnung und Unübersichtlichkeit.



Tipp: Überleg vorher genau, was du wirklich benötigst. Am besten wählst du Kleidung, die sich leicht kombinieren lässt. Wenn du Überflüssiges zu Hause lässt, bleibt im Koffer noch genügend Platz für Urlaubssouvenirs für deine Liebsten.

Anzeige

5. Kleidung falten

Wer möchte im Urlaub bügeln? Wahrscheinlich niemand. Deshalb ist es keine gute Idee, deine Kleidung vor dem Einpacken zu falten. Das erzeugt Knitterfaltenund verschwendet Platz. Es gibt bessere Methoden, deine Kleidung ordentlich, knitterfrei und platzsparend zu transportieren.



Tipp: Statt deine Kleidung zu falten, rollst du sie einfach ein. Lege ein komplettes Outfit, zum Beispiel Bluse, Shirt und sogar Unterwäsche, übereinander und rolle es zusammen. So hast du im Handumdrehen eine Kombi zur Hand, ohne lange im Koffer suchen zu müssen.

6. Platz verschwenden

Im Koffer ist oft viel mehr Platz, als du denkst. Manchmal wird er nur nicht optimal genutzt. So füllst du den Raum idealerweise aus:

Nimm nur Dinge mit, die du unbedingt benötigst. Rolle deine Kleidung ein, anstatt sie zu falten. Equipment wie Organizer können dir helfen, den Platz optimal zu nutzen. In Hohlräume kannst du Schuhe oder Taschen für Schmuck , Socken oder Unterwäsche stecken.

7. Flüssigkeiten nicht richtig verstauen

Wahrscheinlich hast du auch schon mal daran gedacht, dass es reicht, Shampoo, Lotion und andere Flüssigkeiten einfach in den Koffer zu legen. Vorsicht, Flaschen und Tuben werden im Koffer während der Reise durchgerüttelt und können auslaufen. Das Ergebnis sind unschöne und schmierige Flecken auf deinem Lieblingskleid.



Tipp: Bewahre deine Flüssigkeiten von deiner Kleidung separiert in einem extra Kulturbeutel auf. Wiederverschließbare Plastikbeutel sind ebenfalls eine gute Idee. Auch kleine Reiseflaschen eignen sich, damit du deine Lieblingslotion sicher mit in den Urlaub nehmen kannst.



Welche 10 Kosmetikprodukte du für einen Städtetrip brauchst, welche Parfüms die schönsten Urlaubsdüfte sind und was du auf keinen Fall vergessen darfst: mineralische Sonnencremes - die besten Produkte für Umwelt und Haut! Sonst musst du dir diese 7 Hausmittel gegen Sonnenbrand besorgen.

8. Koffer nicht abschließen

Dein Koffer ist endlich fertig gepackt, aber Moment mal: Wo ist das Schloss? Wenn du dein Gepäck nicht abschließt, kann es passieren, dass sich der Reißverschluss während des Transports öffnet oder sich jemand bewusst am Inhalt deines Koffers vergreift.



Tipp: Die meisten Koffer haben ein integriertes Zahlenschloss. Wenn nicht, besorge dir ein kleines Schloss, mit dem du deinen Koffer sicher verschließen kannst.

Wichtiges ins Handgepäck

Zu den Vorbereitungen für deinen Urlaub gehört nicht nur das Kofferpacken, sondern auch die Organisation des Handgepäcks - denn das ist deine Schatzkiste während des Fluges! Wenn du die wichtigsten Items ins Flugzeug mitnimmst, bist du gut ausgerüstet, sollte dein Koffer verloren gehen.



Das sind die wichtigsten Gegenstände, die ins Handgepäck gehören: