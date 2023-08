Von Joghurt bis Olivenöl: Diese 12 Hausmittel helfen bei trockener Kopfhaut

: Hier ist das Stichwort "less is more". Versucht die Haarwäschen auf zwei- bis dreimal die Woche zu reduzieren und strähnige Haare in Frisuren zu verstecken, statt unter die Dusche zu springen. Generell solltet ihr darauf achten, milde Shampoos zu verwenden, die für eine trockene Kopfhaut geeignet sind. Die haben einen neutralen pH-Wert und greifen die Haut nicht an. Schuppen-Shampoos helfen da nicht weiter und trocknen nur noch mehr aus.