"Spider-Man" & Co.: Diese Filme und Serien auf Joyn bieten optimales Entertainment am Vatertag

Könnte ein Feiertag besser enden als mit dem Lieblingsfilm oder der Lieblingsserie auf dem Sofa? Besonders am Vatertag stehen die Entertainment-Vorlieben der Männer im Fokus. Hier unsere Serien- und Filmauswahl auf Joyn.

Anzeige

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau mal auf Joyn!

Die besten Film- und Serien-Tipps auf Joyn für einen gelungenen Vatertag

Du liebst gute Filme und Serien und bist auf der Suche nach etwas Abwechslung? Dann schau dir unsere Zusammenstellung von Filmen und Serien für den Vatertag an.

Und kleiner Spoiler: Auch Frauen können hier das ein oder andere Highlight entdecken.

Hier sind einige unterhaltsame Serien und Filme, die du auf Joyn findest:

Anzeige

Anzeige

1. "Spider-Man: No Way Home"

Obwohl nun jeder die Identität von Spider-Man kennt, geht die Filmgeschichte weiter. Die Enthüllung hat das Leben von Peter Parker, gespielt von Tom Holland, ruiniert, weshalb er bei Dr. Strange nach Hilfe sucht. Doch das macht alles nur noch schlimmer.

Genre: Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy

Dauer: 143 min.

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "Spider-Man: No Way Home" auf Joyn an!

Anzeige

2. "Cash Truck"

114 Minuten Action und Spannung: "Cash Track" mit Jason Statham © picture alliance / ZUMAPRESS.com

Am ersten Arbeitstag bei einer Sicherheitsfirma für Geldtransporte muss der Undercover-Gangsterboss "H", gespielt von Jason Statham) zeigen, was er drauf hat. Die Firma war in letzter Zeit vermehrt das Ziel von Raubüberfällen.

Genre: Action, Thriller, Krimi-Drama

Dauer: 114 min.

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "Cash Truck" auf Joyn an!

3. "Black Eagle"

In den Gewässern nahe Malta stürzt eines der modernsten Flugzeuge der US-Luftwaffe ab, gerade dort, wo die sowjetischen Streitkräfte stark präsent sind. Die CIA schickt den Geheimagenten Ken Tani, gespielt von Kosugi, um sicherzustellen, dass das Flugzeug samt seiner hochsensiblen Technologie nicht in feindliche Hände gerät. Seine Söhne werden von der CIA auf Malta untergebracht - als potenzielles Druckmittel, um Kens Loyalität zu gewährleisten. Doch die Probleme verschärfen sich. Außerdem schicken dir Russen ihren c (gespielt von Van Damme) ins Rennen. Es kommt zu einem harten Duell.

Genre: Action

Dauer: 90 min.

"Black Eagle": Im packenden Agenten-Streifen spielt Jean-Claude van Damme den KGB Agenten Andrei © picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "Black Eagle" auf Joyn an!

Anzeige

4. "jerks."

Die beiden Freunde, gespielt von Christian Ulmen und Fahri Yardim, sind unzertrennlich und erleben die peinlichsten Alltagsmomente. Unterhaltung pur und jede Menge Fremdscham-Momente.

Genre: Comedy

Staffeln: 5

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "jerks." auf Joyn an!

5. "Godzilla vs. Kong"

Die Erde wird von überdimensionalen Kreaturen überrannt und die Menschheit kämpft ums Überleben. Mitten im Chaos treffen Godzilla und Kong, zwei mächtige Wesen, aufeinander.

Genre: Science Fiction, Action, Abenteuer

Dauer: 109 min.

Eine Szene aus "Godzilla vs. Kong" mit Alexander Skarsgard, Rebecca Hall und Kaylee Hottle © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "Godzilla vs. Kong" auf Joyn an!

Anzeige

6. "Sabotage"

CIA-Geheimagent Michael, gespielt von Sam Worthington, ist der einzige Überlebende einer missglückten Geiselbefreiung in Bosnien. Der Anführer der Terroristen, Sherwood, tötete dabei beinahe auch Michael. Jahre später arbeitet er als Bodyguard in den USA, als Sherwood, der mittlerweile meistgesuchte Killer der Welt, wieder auftaucht. Bei seinen Nachforschungen sticht Michael in ein gefährliches Wespennest.

Ein Film mit Arnold Schwarzenegger, Joe Manganiello & Co.

Genre: Thriller

Dauer: 100 min.

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "Sabotage" auf Joyn an!

7. "Die Bestimmung - Insurgent"

Tris Prior, gespielt von Shailene Woodley, ist auf der Flucht vor der machthungrigen Matthews und ihrer Fraktion der Gelehrten. Mithilfe der Unbestimmten versucht sie zudem, eine alte Nachricht zu entschlüsseln.

Genre: Science Fiction, Action, Abenteuer

Dauer: 115 min.

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "Die Bestimmung - Insurgent" auf Joyn an!

8. "Daybreakers"

Im Jahr 2019 wird die Welt von Vampiren beherrscht. Edward Dalton, gespielt von Ethan Hawke, ein Wissenschaftler und selbst Vampir, will die Weltbevölkerung mit künstlichem Blut ernähren.

Genre: Horror, Science Fiction, Action

Dauer: 98 min.

Claudia Karvan und Ethan Hawke im FIlm "Daybreakers". © picture alliance / Everett Collection

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "Daybreakers" auf Joyn an!

9. "Machine Wars - Planet der Roboter"

Gestrandet auf einem fremden Planeten entdeckt ein Pilot, gespielt von Mickey Rourke, dass der Planet von räuberischen Maschinen bewohnt wird.

Genre: Action, Science Fiction

Dauer: 80 min.

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "Machine Wars - Planet der Roboter" auf Joyn an!

10. "King Arthur - Excalibur Rising"

Im Jahr 520 wurde König Arthur in der Schlacht von Camlann von seinem eigenen Sohn getötet. Sein loyaler Ritter Sir Bedivere, gespielt von James Oliver, bringt das Schwert Excalibur zurück zur Seegöttin. Viele Jahre später erfährt der junge Owain, gespielt von Adam Byard, dass er der uneheliche Sohn von König Arthur ist. Owain nimmt seine Berufung und das Erbe seines Vaters als Herrscher und Beschützer der Schwachen an - um Excalibur eines Tages in seinen Händen zu halten.

Genre: Action, Fantasie

Dauer: 100 min.

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau dir den Film "King Arthur - Excalibur Rising" auf Joyn an!