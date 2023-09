Amira Pocher spricht über Oli: "Ich kotze mich bei IHR über ihn aus"

Amira und Oliver Pocher stecken momentan mitten in einer Ehekrise. Das bestätigten sie vor wenigen Wochen in ihrem Podcast "Die Pochers!". Doch auf ihre Freundinnen scheint die Moderatorin in dieser Zeit ganz besonders zählen zu können. Jetzt plaudert Amira aus: Mit Ollis Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden spricht sie regelmäßig über den Comedian!

Deshalb verstehen sich Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden so gut

In der neuesten "Die Pochers!"-Podcastfolge stellen sich Oliver und Amira Pocher den Fragen ihrer Fans. Eine Gästin will dabei wissen, ob Amira damals den ersten Schritt auf Sandy Meyer-Wölden zugemacht habe. Mit ihr war der Comedian von 2010 bis 2013 verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Bei der Frage muss Amira nicht lange zögern. "Also ich weiß noch ganz genau wie das war", beginnt sie zu erzählen. Die erste Begegnung mit Ollis Ex habe vor einigen Jahren am Flughafen auf Sardinien stattgefunden. Damals sei Amira Pocher schwanger mit ihrem ersten Kind gewesen. Wegen der Arbeit musste der TV-Star die Insel jedoch verlassen. "Ich war dann alleine dort und bin dann noch alleine auf Sardinien gewesen, aber nicht zusammen mit Sandy und den Kindern", erinnert sich die Moderatorin.

Weil Olli früher zurückfliegen musste, sollte seine Partnerin seine Kinder mit nach Deutschland bringen. Am Flughafen traf sie sich dann mit Sandy zur "Übergabe". "Es war das erste Mal, dass wir überhaupt geredet haben, davor ging es gar nicht. Dann haben wir Nummern ausgetauscht, weil sie wollte natürlich sichergehen, dass alles klappt mit den Kindern", schildert Amira. Und weiter:

Ich werde es nie vergessen: Sie hat geschrieben: 'Guten Flug euch fünf!' Sie hat das Baby in meinem Bauch mitgezählt. Das war so süß! Dann habe ich gewusst: Okay, jetzt ist das Eis gebrochen. Amira Pocher, , 2023

Nach ihrer Ankunft in Deutschland telefonierten Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden zum ersten Mal miteinander. An das Gespräch kann sich die Podcasterin noch genau erinnern:

Da hat sie gesagt: 'Amira, du bist schwanger mit dem Geschwisterchen von meinen Kindern, wir sind für immer verbunden ab jetzt. Männer kommen und gehen, aber unsere Kinder sind verwandt, sie sind Geschwister!' Amira Pocher, , 2023

Darüber tauschen sich Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden aus

Seit dem Telefonat sei die Beziehung von Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden "nur noch besser" geworden. Dafür sei die 30-Jährige sehr dankbar: "Am Ende profitieren die Kinder davon - und auch ich. Ich habe in Sandy wirklich eine Freundin dazugewonnen. Ich kann sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen." Immer mal wieder sprechen die beiden auch über Oliver Pocher. So verrät Amira:

Ich kotze mich bei ihr über ihn aus und umgekehrt. Amira Pocher, , 2023

Was Olli zu der Freundschaft der beiden Frauen sagt? Sein Fazit lautet: "Ja, Männer kommen und gehen, Kinder bleiben." Amira reagiert darauf natürlich sofort: "Ich habe so eine schöne Geschichte erzählt. Das ist das Einzige, was bei ihm hängen bleibt."

So gut läuft die Patchwork-Familie der Pochers und Sandy Meyer-Wölden

Wie gut sich die Pochers mit Sandy Meyer-Wölden verstehen, machen sie immer wieder bei Instagram deutlich: So fliegen sie regelmäßig als Patchwork-Familie mit ihren Kindern in den Urlaub und halten das auf Instagram fest. Im vergangenen März waren sie beispielsweise in Paris unterwegs. Sandy postete damals einige Fotos mit ihrem Ex und Amira und schrieb dazu: "Zwei Engel für Oliver Pocher und die Kindern sind die größten Gewinner!"