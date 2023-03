Rebecca Mir ist heute Gastjurorin bei GNTM 2023: Das musst Du über sie wissen

Das Wichtigste in Kürze Rebecca Mir ist heute als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" dabei.

Die "taff"-Moderatorin nahm im Jahr 2011 selbst an der Castingshow teil. Sie belegte zwar "nur" den zweiten Platz, kann heute aber selbst auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Alle Infos zu Rebeccas Erfolgsstory bekommt ihr hier.

Model, Moderatorin, Schauspielerin, Influencerin und Mutter - Rebecca Mir ist seit ihrer "Germany's Next Topmodel"-Teilnahme im Jahr 2011 total erfolgreich. Obwohl sie sich im Finale gegen Jana Beller geschlagen geben musste, kann sich das Model heute vor Angeboten kaum retten. Hier erfährst du alles über die erfolgreiche Karriere der TV-Schönheit.

Nach erster Absage: Rebecca Mir bewirbt sich erneut bei GNTM

Im Jahr 2010 versuchte die 31-Jährige erstmals ihr Glück bei Heidi Klums beliebter Castingshow - ohne Erfolg. Sie schied bereits in der Vorrunde aus. Die gebürtige Aachenerin gab die Hoffnung jedoch nicht so schnell auf und bewarb sich nach einer halbjährigen Modelausbildung im Jahr 2011 erneut für das Format. Dieses Mal schaffte sie es zusammen mit ihren Mitstreiterinnen Amelie Klever und Jana Beller bis ins Finale. In der Finalshow musste sich Rebecca Mir zwar gegen ihre Konkurrentin Jana geschlagen geben, trotzdem stellte ihre Teilnahme an der Show ein Sprungbrett für ihre spätere Karriere dar.

Nach GNTM: So ging es für Rebecca Mir weiter

Seit dem großen GNTM-Finale kann sich Rebecca Mir vor Model-Anfragen kaum retten. Sie lief nur wenige Wochen nach ihrer Castingshow-Teilnahme zum ersten Mal auf der Berliner Fashion Week für die beiden Labels Lena Hoschek und Minx und durfte sich zudem über einige Werbeverträge - darunter mit Krüger-Dirndl - freuen.

Im August 2011 stand sie daraufhin erstmals für das ProSieben-Format "taff" vor der Kamera. In der Sendung berichtete das Model über das Reality-TV-Format "Die Alm", das auf ProSieben ausgestrahlt wurde.

Nur einen Monat später wartete schon der nächste große Job auf Rebecca Mir. Sie lief für den Modedesigner Christian Siriano über die New Yorker Fashion Week. Doch damit nicht genug: 2011 zierte sie zudem das Cover der deutschen Cosmopolitan.

Im Jahr 2012 wurde der 31-Jährigen erneut die Ehre zuteil, bei der Berliner Fashion Week dabei zu sein. Im Rahmen der Grazia Preview Fashion Show schwebte Rebecca Mir für Anja Gockel über den Catwalk. Im Jahr 2014 wurde sie erneut von der bekannten Modedesignerin gebucht.

Rebecca Mir trifft bei "Let's Dance" auf ihre große Liebe

Im Frühjahr 2012 nahm die gebürtige Aachenerin an der Tanzshow "Let's Dance" teil. Mit Massimo Sinató tanzte sie sich bis ins Finale. Die beiden konnten sich in der großen Finalshow allerdings nicht gegen ihre Konkurrenten Magdalena Brzeska und Erich Klann durchsetzen. Trotzdem war der Tanzwettbewerb für Rebecca und Massimo ein voller Erfolg, denn sie verliebten sich während der Staffel ineinander. Nach monatelangen Pärchen-Gerüchten bestätigten die beiden im August 2012, dass sie tatsächlich zusammen sind. Rund drei Jahre später heirateten sie am 27. Juni 2015 auf Sizilien. Im April 2021 wurde ihr Liebesglück daraufhin durch die Geburt ihres Sohnes gekrönt.

Rebecca Mir startet in der deutschen TV-Welt durch

Nachdem das Model im Jahr 2011 bei "taff" bereits erste TV-Luft als Moderatorin schnuppern konnte, durfte sie im Juni 2012 backstage beim Finale der siebten "Germany's Next Topmodel"-Staffel moderieren.

Seit Juli 2012 ist sie neben Daniel Aminati, Viviane Geppert, Thore Schölermann und Co. zudem fester Bestandteil des "taff"-Moderationsteams. Im Rahmen des ProSieben-Magazins berichtete sie unter anderem bereits live von der Oscar-Verleihung in Los Angeles. Außerdem stand sie für weitere ProSieben-Produktionen als Moderatorin vor der Kamera - darunter für das "TV total Turmspringen" (2013) und die "Wok-WM" (2014).

2020 stellte sich die TV-Schönheit neuen Herausforderungen: Sie nahm an der SAT.1-Backshow "Das große Promibacken" teil und ging als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor.

Doch auch als Schauspielerin startete Rebecca Mir 2012 durch. Ihr Schauspieldebüt gab sie in der TV-Serie "In aller Freundschaft", in der sie die Medizinstudentin Anna Fischer spielte. Danach folgten weitere Rollen in bekannten Produktionen - darunter im Film "Unsere Zeit ist jetzt" und in der Serie "Notruf Hafenkante".

Rebecca Mir feiert ihr Comeback bei GNTM

Im Juni 2021 durften sich die GNTM-Fans über ein Wiedersehen mit Rebecca Mir freuen. Zehn Jahre nach ihrer Teilnahme an der Castingshow wurde ihr die Ehre zuteil, Heidi Klum in einer Folge als Gastjurorin zu unterstützen. Im Jahr 2023 ist sie in Folge 6 ebenfalls wieder als Gastjurorin mit dabei und steht der Modelchefin mit Rat und Tat zur Seite.

Rebecca Mir gewährt als Influencerin Einblicke in ihr Privatleben

Auch als Influencerin ist Rebecca Mir seit ihrer "GNTM"-Teilnahme tätig. Auf Instagram lässt sie ihre eine Million Follower fast täglich an ihrem Alltag teilhaben. Ihren Sohn hält die Moderatorin zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus, dafür postet sie aber oft Pärchen-Fotos mit ihrem Ehemann Massimo.