Rebecca Mirs Kampf gegen Bodyshaming: Der GNTM-Star wird für ihren Po kritisiert

Das Wichtigste in Kürze 2011 wurde Rebecca Mir wurde Zweite bei "Germany's Next Topmodel".

Das Model-Dasein bewahrt sie jedoch nicht vor Bodyshaming.

Jetzt hat Rebecca auf Kritik an ihrem Po reagiert.

Rebecca Mir hatte kürzlich mit einem rückenfreien Kleid für Aufsehen gesorgt. Da es für ihr Outfit auch Kritik hagelte, sah sich die GNTM-Zweite von 2011 dazu gezwungen, ein Statement abzugeben. Dabei geht es um ihren Allerwertesten.

"Unter meinem letzten Reel haben viele von euch vor allem einem Körperteil viel Aufmerksamkeit geschenkt", stellt Rebecca Mir auf Instagram fest.

Meinem Popo. Rebecca Mir

Im Video: Rebecca Mir und ihr aufsehenerregendes Outfit

Die Ex-GNTM-Beauty richtet sich an "alle, die in den Kommentaren gefragt haben, wo er ist, hier ist er". Angehängt hat Rebecca mehrere Bilder, auf denen ihr Hinterteil im Mittelpunkt steht. Sie wundert sich über die Frage einiger, was mit besagtem Körperteil falsch sei.

Rebecca Mir: "Ja, mein Popo ist klein"

In den Augen der Laufstegschönheit ist es ein Widerspruch, dass einerseits "Body Positivity, Body Acceptance, sich wohl fühlen im eigenen Körper, so sein dürfen wie man ist, mehr Realität auf Instagram, usw." gefordert wird. Andererseits werde ihr Körper aber "in hunderten Kommentaren [...] bewertet, unsachlich kritisiert und leider auch beleidigt". Besonders scheint Rebecca zu stören, dass entsprechende Kommentare auch von Frauen stammen.

"Zum Glück liegt ja Schönheit im Auge des Betrachters", so Rebecca. Sie habe sich an dem Abend, an dem sie das rückenfreie Kleid trug, "sehr wohl" in ihrer Haut gefühlt.

Ja, mein Popo ist klein, aber ich bin absolut zufrieden mit mir selbst und fühle mich pudelwohl. Sollte das nicht unser aller Ziel sein? Rebecca Mir

Promis verteidigen die "taff"-Moderatorin

Seine Kritiker lässt das Model wissen: "Für alle, die sich selbst noch nicht wohl in ihrer Haut fühlen, tut doch was dafür. Aber bitte kritisiert nicht andere für Dinge, mit denen sie sich selbst gut fühlen."

Rebecca hatte ihren aufsehenerregenden Auftritt am 26. Mai 2023 anlässlich der "Spa Awards" hingelegt. Es handelt sich um die größten deutschen Beauty- und Wellness-Awards, denen auch Jana Ina Zarrella beiwohnte. Die Frau von Sänger Giovanni Zarrella schrieb unter Rebeccas Po-Post: "Also, ich habe deinen Popo am Samstag unter diesem wunderschönen Kleid gesehen und bewundert." Foodbloggerin Sally Özcan nannte Rebecca gar "eine der schönsten Frauen, die ich kenne". Der süßeste Kommentar kommt wohl von Rebeccas Mann Massimo Sinató, der seiner Frau schrieb:

Ich liebe dich und deinen Po forever! Massimo Sinató

Rebecca Mir und Massimo Sinató: Ihre Liebesgeschichte

Rebecca Mir und Massimo lernten sich in einer Tanzshow kennen und lieben. Die 31-Jährige und der 42 Jahre alte Tänzer sind seit Juni 2015 verheiratet. Im April 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Pärchen-Pics teilen die beiden eher selten. Doch wenn sie das tun, sprechen die Bilder Bände.

Da fällt es fast schwer zu glauben, dass sich das Traumpaar auch mal auf die Nerven geht. Sie sei "sehr ungeduldig, was Technik angeht", verriet Rebecca einst im Interview mit RTL auf die Frage, womit sie Massimo in den Wahnsinn treiben könne. Andersherum sei es der Umstand, dass er das Geschirr nie in die Spülmaschine räume.

Schlechte Nachrichten für die Männerwelt

Angesichts der sexy Instagram-Bilder auf Rebeccas Profil könnte man(n) meinen, die Frau sei einem Shooting für den "Playboy" vielleicht nicht abgeneigt. Im Gespräch mit RTL ließ sie jedoch Männerträume platzen, als sie betonte, ein Angebot des Männermagazins gegebenenfalls abzulehnen. Zudem betonte Rebecca Mir, "noch nie ein Filmchen gedreht" zu haben und das auch nicht vorzuhaben.

Sexy time bleibt demnach offiziell nur ihrem Massimo vorbehalten.

