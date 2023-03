Sänger Bill Kaulitz trauert um seine Hunde "Mein Herz ist gebrochen"

Lieber Stitch, ich werde niemals verstehen, warum das Leben dich mir so früh, so unerwartet und so plötzlich genommen hat, und das nur wenige Tage, nachdem wir unseren Capper verloren haben und obwohl du nur vier Jahre alt warst und wir noch so viele gemeinsame Pläne hatten. Mein Herz ist gebrochen und ich vermisse dich mehr, als Worte je ausdrücken könnten. Danke dafür, dass du mein Zuhause warst, mein furchtloser und starker Beschützer, mich zum Lachen gebracht hast und mich jeden Tag hast Glück fühlen lassen, wenn ich in dein kleines Gesicht geschaut habe. Ich liebe dich so sehr und ich werde dich für immer in meinem Herzen behalten.