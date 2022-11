Toxische Promi-Duos: Diese Star-Freundschaften endeten übel

Früher einmal gute Freunde oder sogar ein Paar, heute Feinde: Diese Promi-Freundschaften gingen durch Zickenkriege, Zoff und Zank spektakulär in die Brüche. Manch eine:r versöhnte sich jedoch wieder...

Anzeige

1. Werner Herzog und Klaus Kinski

Schauspielerlegende Klaus Kinski machte sich nicht nur mit seinen Filmen einen Namen: Er galt auch als der vielleicht größte Choleriker der Schauspielbranche. Besonders Regisseur Werner Herzog konnte ein Lied von Kinskis Tobsuchtsanfällen singen, denn die ereigneten sich auch bei Dreharbeiten. Während des Drehs zu Fitzcarraldo (1982) soll ein solcher Ausbruch sogar Kinskis Leben gefährdet haben. Bei den Aufnahmen im peruanischen Dschungel waren die lokalen Ureinwohner derart verstört vom permanenten Geschrei des Schauspielers, dass sie anboten, ihn dauerhaft zum Schweigen zu bringen. "Ich hätte bloß nicken müssen, dann wäre Kinski allenfalls in einem Sarg nach Deutschland zurückgekehrt", erzählte Herzog im Interview mit dem Tagesspiegel. Der Regisseur soll seinen Star bei anderen Dreharbeiten auch mit einem Gewehr bedroht haben, um ihn zu "zähmen". Die Waffe soll allerdings nicht geladen gewesen sein. Später verarbeitete Herzog die Beziehung zu seinem Star in der fantastischen Erinnerungs-Doku Mein liebster Feind.

Auch wenn ihre gemeinsamen Filme heute Kultstatus haben: Die Freundschaft zwischen Werner Herzog (rechts) und Klaus Kinski war eine Herausforderung. imago/teutopress

2. Charlie Sheen und Chuck Lorre

"Clown", ein "dummer, dummer Mann" und "ein Stück Scheiße" waren nur drei der Beleidigungen, die Schauspieler Charlie Sheen für Chuck Lorre übrig hatte – und das, obwohl Lorre als Erfinder von Two and a Half Men nicht ganz unbeteiligt an Sheens TV-Erfolg war. Die Beleidigungen blieben nicht ohne Folgen: Sheen verlor seinen Job bei der erfolgreichen Comedy-Serie, und Lorre rächte sich später für die Beleidigungen, indem er ein Double des Schauspielers in seiner Serie von einem Klavier plätten ließ. Charlie Sheen ließ sich den Rauswurf nicht gefallen und verklagte Lorre und Warner Bros. auf satte 100 Millionen Dollar. Das langwierige Verfahren konnte im September 2011 endlich beigelegt werden, Freunde werden die beiden Streithähne aber garantiert nicht mehr.

Anzeige

Anzeige

Da schien die Welt noch in Ordnung: Charlie Sheen (rechts) und <em>Two and a Half Men</em>-Erfinder Chuck Lorre. IMAGO / UPI Photo

3. Sylvester Stallone und Bruce Willis

Die Action-Altherrenrunde The Expendables konnte sie nicht langfristig zusammenschweißen. Waren Sylvester Stallone und Bruce Willis in Teil eins und zwei der Filmreihe noch gemeinsam vor der Kamera zu sehen, gingen sie in Teil drei getrennte Wege. Grund dafür sollen die exorbitanten Gagenforderungen von Stirb Langsam-Star Willis gewesen sein, die den Drehbuchautor Stallone damals mächtig geärgert hätten: Vier Millionen US-Dollar für insgesamt vier Drehtage! Stallone machte seinem Ärger direkt auf Twitter Luft und schrieb gehässig: "Willis raus, Harrison Ford drin! Großartige Neuigkeiten. Darauf habe ich seit Jahren gewartet!" Auch nannte er seinen alten Weggefährten "gierig" und "faul". Später entschuldigte sich Silvester Stallone jedoch bei seinem alten Freund und sprach ihm auf seinen sozialen Kanälen Mut zu, als Willis aufgrund einer Aphasie frühzeitig die Karriere beenden musste.

<em>The Expendables 3</em> brachte die zwei Action-Stars auseinander – doch Sylvester Stallone (links) und Bruce Willis konnten ihren Zank zumindest teilweise beilegen. picture-alliance / Byron Purvis/AdMedia | Byron Purvis

4. Dwayne Johnson und Vin Diesel

Auch diese zwei Action-Streithähne gingen auseinander: Dwayne "The Rock" Johnson und Vin Diesel weisen zwar ein paar optische Ähnlichkeiten auf, gehören aber definitiv nicht in die Kategorie "Seelenverwandte". Am Set von Fast & Furious 8 soll die Testosteron-geladene Bekanntschaft explodiert sein. Dwayne Johnson soll Vin Diesel als unprofessionell bezeichnet haben. Auf Facebook schrieb der Ex-WWE-Wrestler: "Manche männliche Co-Stars stellen sich nach außen als echte Kerle und wahre Profis dar, andere nicht. Wenn ihr im April diesen Film seht, und ich in manchen Szenen wirke, als würde ich nicht schauspielern, sondern als ob ich wirklich wütend bin, dann ist das auch so." Vin Diesel versuchte später zwar noch einmal, seinen Co-Star zurück in das Franchise-Boot zu bringen, doch Johnson lehnte ab. Diese Freundschaft hat definitiv einen Platten...

Anzeige

Keine brüderliche Liebe wie in <em>Fast & Furious</em>: Vin Diesel (links) und Dwayne Johnson vertragen sich nicht mehr. picture alliance / Everett Collection | ©Universal/Courtesy Everett Collection

5. Drake und Chris Brown

Drake und Chris Brown sind beide erfolgreiche Musiker und galten eine lange Zeit sogar als ziemlich beste Freunde. Der eskalierende Hahnenkampf zwischen ihnen ist auf eine gemeinsame romantische Vergangenheit mit Sängerin Rihanna zurückzuführen: Als Drake und Rihanna nach der gescheiterten Beziehung Rhiannas mit Chris Brown zusammenkamen, war die Zeit der BFFs vorbei. Beide machten sich in Liedtexten Luft über den Frust, später eskalierte die Situation, als Drake die Nachricht "Ich schlafe mit der Liebe deines Lebens" an Brown gesendet haben sollte. Bei der darauffolgenden Schlägerei wurden sogar Mitarbeiter der Musiker verletzt, eine ganze Bar wurde demoliert. Erst durch den Tod des Rappers Mac Miller konnte das Kriegsbeil begraben werden. Heute ist die Bromance zwischen Drake und Chris Brown wieder intakt.

Man schlägt sich, man verträgt sich: Chris Brown und Drake haben eine Achterbahn-Freundschaft erlebt. picture alliance / Chris Tuite/imageSPACE/MediaPunc | Chris Tuite/imageSPACE

6. Gwyneth Paltrow und Madonna

Früher waren sie enge Freundinnen und besuchten gemeinsam öffentliche Anlässe – doch dann wurden Gwyneth Paltrow und Sängerin Madonna immer seltener zusammen auf den roten Teppichen der Welt erspäht. Als die Medien feststellten, dass sie sich absichtlich aus dem Weg zu gehen schienen, war der Bruch nicht länger zu leugnen. Zwar dementierten beide zunächst, dass es einen Streit gegeben haben sollte, schließlich gestand Gwyneth Paltrow jedoch die Wahrheit: Die Schauspielerin störte sich an Madonnas vermehrt divenhaften Allüren und distanzierte sich daraufhin von ihr. Dazu kam ein Streit um die Fitnesstrainerin Tracy Anderson: Anderson hatte nach einer Empfehlung von Gwyneth Paltrow beide Frauen trainiert, konnte sich aber nicht langfristig mit Madonnas überaus fordernder Zeitplanung arrangieren. Madonna selbst soll ihrer alten Freundin die Distanz nie verziehen haben.

Anzeige

Anzeige

So einträchtig sieht man die beiden nur hier zusammen: Madonna und Gwyneth Paltrow. picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx und zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

7. Kim Kardashian und Paris Hilton

Sie sind die It-Girls der ersten Stunde, waren bereits Influencerinnen ehe das Wort die Runde machte und haben beide ganz nebenbei ähnliches Videomaterial in ihrem Promi-Sündenregister: Kein Wunder, dass Kim Kardashian und Paris Hilton einmal beste Freundinnen waren. 2007 sollte ihre Freundschaft jedoch einen deutlichen Knacks bekommen – weil Paris Hilton sich in einem Radio-Interview über den Po ihrer Freundin ausließ. "Kims Po würde ich nicht wollen, der ist eklig. Es erinnert mich an Hüttenkäse in einer riesigen Abfalltüte", soll Hilton damals gesagt haben. Kim Kardashian blieb gelassen, was Paris nur noch wütender stimmte und dazu brachte, über die Bekanntheit ihrer Freundin herzuziehen. Es folgte eine lange Funkstille. 2020 haben sich die zwei Promi-Ladys jedoch wieder zusammenraufen können und traten sogar gemeinsam im Fernsehen auf. Freundschaft – und die alten Kommentare scheinen verziehen.

Die Freundschaft von Paris Hilton (links) und Kim Kardashian lag auf Eis. Inzwischen hebt man wieder gemeinsam ein Gläschen. picture alliance / Everett Collection | ©Netflix/Courtesy Everett Collection

8. Taylor Swift und Kanye West

Auch der Ex-Gatte von Kim Kardashian hat prominenten Zoff: Kanye West, heute bekannt unter dem Namen Ye, hatte mehrere öffentliche Auseinandersetzungen mit Pop-Sängerin Taylor Swift. Der Auslöser für den Zank startete bei den MTV Video Music Awards 2009. Hier sollte Taylor Swift den Preis für das beste Musikvideo einer weiblichen Künstlerin erhalten. Bei der Verleihung stürmte West kurzerhand auf die Bühne, riss der Sängerin das Mikro aus der Hand und verkündete, dass Beyoncé den Preis viel mehr verdient hätte. Es folgte zunächst Funkstille und 2016 eine Liedzeile in Wests Song "Famous", die den Streit wieder hochkochen ließ. Übersetzt lautete sie: "Ich denke, Taylor und ich könnten immer noch was miteinander haben. Warum? Ich habe die Bitch berühmt gemacht." West behauptete, dass Swift diese Zeile abgesegnet habe, wovon sie allerdings nichts wissen wollte. Ob dieser Streit heute beigelegt ist?

2009 wurde die Fehde zwischen Kanye West und Taylor Swift bei den VMAs geboren. Ob sie ein Ende gefunden hat? picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jason DeCrow

9. Mariah Carey und Nicki Minaj

Das Duell der Diven: Ihre gemeinsame Zeit bei der amerikanischen Casting-Show "American Idol" soll Mariah Carey und Nicki Minaj für immer entzweit haben. Vor der Show waren die beiden lockere Bekannte, Carey featurete Minaj sogar auf ihrem Album "Memoirs Of An Imperfect Angel". Später nahmen die beiden den gemeinsamen Song "Up Out My Face" auf, ein gemeinsames Musikvideo folgte. 2013 wendete sich dann das Blatt: Als beide als Juroren in der "American Idol"-Jury (dem US-Pendant zu "Deutschland sucht den Superstar") auftraten, entflammte immer wieder ein kleiner Zickenkrieg zwischen ihnen. Nicki Minaj bezeichnete ihre Konkurrentin schließlich vor laufender Kamera als eine Diva und stürmte von der Bühne. Später schrieb sie auf Twitter: "Wie kann eine derart erfolgreiche Frau in dem Alter noch immer so unsicher und verbittert sein?". Das war dann wohl das endgültige Aus für die Freundschaft der Musik-Größen.