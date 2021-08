Beauty & The Nerd

Wie kommt das neue Paar bei der Konkurrenz an?

"Er kam super aufdringlich rein, direkt oberkörperfrei und so ein dämliches Grinsen im Gesicht – ich weiß nicht ...", beschreibt Markus (23, Kiel) ungläubig. Und auch Beauty Loreen (21, Ronnenberg) ist erstmal wenig von der aufgetauchten Konkurrenz angetan: "Er ist sehr überzeugt von sich und so ein Sunnyboy." Ricarda (28, Solingen) fühlt sich hingegen durch den überraschenden Einzug direkt enger mit ihrem Nerd-Partner verbunden: "Mein Jeremy ist so süß, der ist so eifersüchtig und schaut ganz genau, was Julien macht."

Während Neu-Beauty Julien noch von den #BeautyNerd-Paaren skeptisch beäugt wird, hat Wiktoria (23, Heinsberg) bereits eine neue Hürde im Kampf um den Showsieg ausgemacht: "Teresa ist eine ganz, ganz Nette. Das Problem ist nur, dass sie auch ganz, ganz schlau ist!"

Werden Beauty Julien und Nerdin Teresa auf Zypern tatsächlich zum unschlagbaren Dreamteam? Können die beiden eine Verbindung zueinander aufbauen? Und schaffen sie es, die Konkurrenz-Paare in den #BeautyNerd-Challenges alt aussehen zu lassen?

