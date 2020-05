Letztes Jahr feierte das Live-Event "#GNTM Experience" Premiere in Düsseldorf. An diesem Tag wurden Fans in die bunte GNTM-Welt eingeladen und hatten die Gelegenheit GNTM-Trendthemen wie Beauty, Fashion und Food an einem Ort zu genießen. Dieses Jahr erwartet GNTM-2020-Begeisterte ein neues virtuelles Erlebnis: Die "Virtual GNTMX"

Das GNTM- 2020-Finale rückt immer näher und schon jetzt haben Fans die Möglichkeit den Topmodel-Finalistinnen zu begegnen.

Ab 7. Mai 2020 können die #GNTM-Fans bei der #poseathomechallenge mit Hilfe von Augmented Reality ein Selfie mit ihrer persönlichen Favoritin der Top 20 machen. Auf die besten Einsendungen warten spannende Preise:

Die Veröffentlichung der jeweiligen Siegerbilder auf dem offiziellen #GNTM-Instagramaccount

Ein virtuelles Meet and Greet am 16. und 17. Mai 2020 mit deiner Favoritin der Top Ten

Weitere Infos zum digitalen Fan-Event gibt es unter www.gntm.de/gntmx

Du willst dir die Wartezeit ein bisschen versüßen? Dann schalte ein, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de. Denn die große Frage steht noch aus: Wer schafft es ins Halbfinale und wer sind die Finalistinnen von GNTM 2020?

GNTM 2020: Das könnte dich auch interessieren