Es ist wieder soweit. Das nächste große Casting bei GNTM 2020 steht an. Diesmal ist der Job für die bekannte Haarstyling-Marke "got2b". Doch der Kunde hat schon eine Vorauswahl getroffen. Nur einige der Nachwuchs-Models dürfen zum Casting in L.A. gehen.

Diese Kandidatinnen dürfen zum "got2b"Casting

Nur neun der Mädchen bekommen die Chance, den Kunden von sich zu überzeugen. Die Preview zeigt: Die Auserwählten sind Larissa, Maribel, Sarah P., Tamara, Lijana, Julia P., Johanna, Mareike und Jacky. Wer von ihnen wird sich den heiß begehrten Job unter den Nagel reißen können?

Große Vorfreude bei den GNTM-Kandidatinnen

Über die Chance beim Kunden "got2b" freuen sich die GNTM-Kandidatinnen sehr. Besonders Julia P. ist begeistert, dabei sein zu dürfen: "'got2b' ist halt einer meiner Lieblings-Haarprodukt-Marken und es wäre mega cool diesen Job zu haben und auch noch die Nachfolgerin von Dagi Bee zu werden." YouTube- und Social-Media-Star Dagi Bee war zuletzt das Gesicht von "got2b".

Erstes Casting von vielen

In der Preview macht Heidi Klum deutlich: "Diese Woche dreht sich alles um Jobs, Jobs, Jobs." Denn die große Casting-Edition bei GNTM 2020 steht an! Das heißt, es wird in dieser Folge noch einige andere Castings geben. Vor welchen Kunden dürfen sich die Nachwuchs-Models noch präsentieren? Heidi ist gespannt, wer sich in der echten Model-Welt beweisen kann: "Wer geht unter und wer räumt ab?"

Wer den Job für "got2b" bekommen wird und um welche Jobs die GNTM-Kandidatinnen noch kämpfen werden, erfährst du in Folge 8 von "Germany's next Topmodel" am Donnerstag, den 19. März 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Falls du die Folge nicht im TV mitverfolgen kannst, lies doch in unserem Live-Ticker mit!

