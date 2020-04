Beim Entscheidungswalk müssen die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" 2020 auf vieles achten – in Folge 14 kommt noch eine Überraschung hinzu!

Kurz vor der Entscheidung gibt es eine Überraschung:

Die Models müssen ein Accessoire in Szene setzen

Das Setting entspricht einer Stadt in Nordamerika. Die Mädchen werden im Stil des mexikanischen Feiertags Dia de los Muertos gestylet: Geschminkt wie ein Totenkopf, ausgestattet mit einem bunten Blumenschmuck und gehüllt in verzierte Kleider – aber das ist noch nicht alles, denn Heidi Klum hat sich eine Überraschung für die Models ausgedacht.

In letzter Sekunde wird ihnen ein Accessoire anvertraut. Die Models müssen einen Schleier, einen Fächer oder einen Schirm aus schwarzer Spitze in ihre Performance einflechten. Dabei geht es um alles, denn das Finale ist nah.

Die Kandidatinnen müssen beim Walk alles geben

"Jetzt muss ich's durchziehen. Das ist mit einer der letzten Walks vor Heidi und dann auch noch vor Thomas Hayo. Der soll definitiv sitzen", lächelt Jacky.

Wie sie und die anderen Models die Herausforderung meistern, siehst du am Donnerstag, 30. April 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

