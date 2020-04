Das gab es noch nie bei "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum". Die Nachwuchsmodels shooten in dieser Woche für einen guten Zweck. In einer bunten Luftballonwelt posieren sie für ein Kalendershooting und werden von Starfotograf Brian Bowen Smith in Szene gesetzt.

Wenig Kleidung, viel Haut

Am Set werden die Topmodel-Anwärterinnen bereits von Modelchefin Heidi und dem Fotografen erwartet. "Heute machen wir einen Charity-Kalender und der Erlös geht an amfAR", verkündet Heidi und die Vorfreude bei den Mädchen ist groß. Doch backstage erfahren sie dann, was das passende Outfit für die Kalenderbilder ist. Auf einer Kleiderstange hängen zehn schwarze Bademäntel. Es steht somit das zweite Nacktshooting an. GNTM-Kandidatin Jacky spricht das aus, was die anderen Models denken: "Ich würde sagen, wir haben heute wenig Kleidung, zeigen aber viel Haut."

GNTM 2020: Unternehmerin Chiara Ferragni ist Gast-Jurorin in Folge 12

Nur mit Luftballons bedeckt für einen guten Zweck

Jedes Mädchen darf in einer Farbwelt voller Luftballons posieren. Die intimen Körperstellen werden ebenfalls nur mit Ballons bedeckt. Doch die Topmodel-Anwärterinnen zeigen keine Scheu und fühlen sich trotzdem vor der Kamera wohl. Schließlich machen sie das alles für einen guten Zweck. Vor allem freut sich über den Hintergrundgedanken des Shootings: " Ich finde es auf jeden Fall großartig, dass wir die Möglichkeit haben bei einer Charity-Aktion mitzuwirken." Und auch Jacky ist begeistert: "Für mich sind alle meine Emotionen durcheinandergeflogen als Heidi verkündet hat, dass wir Teil eines Charity-Kalenders sein werden."

Wer darf mit auf den roten Teppich?

Nach dem Shooting gibt es noch eine Überraschung für die GNTM-Kandidatinnen: "Ich fliege morgen nach New York zu amfAR-Gala. Und am Ende des Tages werde ich mich für zwei Mädchen entscheiden die mitkommen", teilt Heidi den Models mit. Die Aufregung steigt und die Mädchen schauen sich gegenseitig überrascht an, denn jede will Heidi begleiten. "Für mich wäre es mit zur amfAR zu gehen, ein sehr großer Traum der wahr werden würde und ein sehr großes Ziel, dass ich erreichen würde", erklärt Jacky.



Wer Modelchefin Heidi Klum mit auf die amfAR-Gala nach New York begleiten darf und wie sich die Kandidatinnen beim Shooting präsentieren, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf Prosieben.

Du kannst nicht vor dem Fernseher mit dabei sein? Dann schau dir doch unseren Live-Ticker an!

Das könnte dich auch interessieren: