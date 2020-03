16 Kandidatinnen sind noch im Rennen und die stellen sich gleich der nächsten Herausforderung: Die Social-Media-Woche steht an und dabei werden die Nachwuchs-Models ganz genau durchleuchtet. Was sich in den Accounts der Mädchen wohl so findet?

Die Kandidatinnen im Social-Media-Check mit Christian Düren

"Social Media wird immer wichtiger", erklärt Heidi Klum. "Und deshalb möchte ich sehen, was meine Mädchen auch neben ihren Model-Qualitäten zu bieten haben." Dafür werden die Profile von Lijana, Mareike und Co. genau angeschaut. Was posten die Kandidatinnen? Wie präsentieren sie sich selbst?

Der Moderator Christian Düren übernimmt die Aufgabe, die Accounts und Posts anzusehen und mit den Models darüber zu sprechen – und er nimmt kein Blatt vor den Mund!

"Was ich da sehe, ist einfach 'ne nackte Frau, die selbst den Intimbereich zeigt", sagt er über ein sehr freizügiges Bild von Mareike. Was gräbt er wohl noch aus?

Wie Marilyn Monroe: Shooting in der Öffentlichkeit

Doch nicht nur die sozialen Netzwerke bergen Risiken für die Models. Das Shooting stellt die nächste Herausforderung dar. In der Öffentlichkeit stehen die Mädchen in einem Glaskasten und posieren mit wallenden Kleidern ähnlich wie Marilyn Monroe einst über der Lüftung.

Zufrieden mit Mareikes Leistung scheint der Fotograf aber nicht zu sein: "Dein Mund ist so weit offen. Du siehst aus wie ein Goldfisch". Als die 24-Jährige daraufhin lacht, setzt er nach: "Findest du das lustig?"

Auch für die anderen Kandidatinnen scheint es nicht allzu gut zu laufen … "Wenn ihr alle nach Hause fahren wollt, kann ich euch allen ein Ticket geben. Gar kein Problem", so Heidi Klum wütend. Betroffene Blicke bei Anastasia und den anderen. Haben sie schon verspielt oder können sie das Shooting noch retten?

Walk mit Gastjurorin Alessandra Ambrosio

Beim Walk präsentieren die Models einen Hashtag. #proud, #fake oder #vorbild – wie präsentieren ihn die Mädchen? Alessandra Ambrosio sitzt in Folge 7 Heidi zur Seite, um die Walks zu bewerten, doch bei manchen scheint es einfach keine Verbesserung geben – wie viele Kandidatinnen wird Heidi in dieser Woche nach Hause schicken?

Das siehst du in der nächsten Folge, am Donnerstag, 12. März 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de.

