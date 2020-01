"Germany's next Topmodel" 2020 startet schon diesen Donnerstag, am 30. Januar 2020. In Folge 1 müssen die Nachwuchsmodels ihr Können unter Beweis stellen, denn ein berühmter Designer sucht nach Laufsteg-Schönheiten, die seine Kreationen präsentieren.

Transparenter Tüll, Blumenstickereien und Glitzer – für seine Fashion-Show hält die britische Designer-Größe Julien Macdonald einiges bereit. Für die Kandidatinnen ergibt sich dadurch nicht nur eine spannende Möglichkeit, um erste Erfahrungen zu sammeln, sondern auch eine wichtige Gelegenheit, um ihr Potenzial zu zeigen.

Wichtige Entscheidung für die GNTM-Kandidatinnen

"Bei dieser besonderen Fashion-Show entscheidet sich, wer mit mir auf die große Reise gehen wird", sagt Heidi Klum. "Ich hoffe, den Mädchen ist bewusst, wie wichtig dieser Abend für sie ist."

Bei ihrem Walk über den Laufsteg geht es für die Topmodel-Anwärterinnen um alles, denn wer nicht von sich überzeugen kann, versäumt die Chance, in der Show weiter zu kommen. Wer hier scheitert, für den endet "Germany's next Topmodel" 2020 im Münchner Olympiapark…

Auch Gast-Jurorin Milla Jovovich entscheidet mit, wer am Ende der Folge eine Runde weiterkommt. Vor dem Walk der Mädchen macht sie ihnen Mut und gibt wertvolle Ratschläge. Am Ende kommen dennoch nur die besten weiter.

Wer es schafft, in die nächste Runde von GNTM 2020 einzuziehen, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

