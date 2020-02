In Folge 1 war das Star-Aufgebot bei "Germany's next Topmodel" schon hoch: Die Nachwuchsmodels durften für Star-Designer Julien Macdonald laufen und auf Hollywood-Star Milla Jovovich treffen. In Folge 2 hat Heidi Klum "Victoria's Secret"-Engel Stella Maxwell in die Jury eingeladen.

GNTM 2020: Topmodel Stella Maxwell in der Jury

Sie ist ein echter Kosmopolit und im Model-Olymp bereits angekommen: Stella Maxwell wurde als Tochter nordirischer Eltern in Brüssel (Belgien) geboren, siedelte mit ihrer Familie mit 14 Jahren aber bereits nach Neuseeland um. Dort wurde die schöne Blondine als Model entdeckt. Erste Jobs bekam sie gleich für so namhafte Firmen wie H&M, Asos, Alexander McQueen oder Urban Outfitters. Außerdem zierte sie schon früh die Modestrecken renommierter Mode-Magazine wie Vogue, Elle oder Glamour.

Karriere als Engel

Es ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Models: Einmal bei der berühmten Victoria's Secret Fashion Show in der teuren und edlen Unterwäsche über den Laufsteg schweben. Für Stella Maxwell erfüllt sich dieser Traum 2014. Nur wenige Monate später wird sie offiziell zum Victoria's Secret Engel auserkoren und ist seither im Mode-Olymp angekommen, wo auch bereits Supermodels wie Naomi Campbell, Miranda Kerr oder Adriana Lima – und natürlich auch Heidi Klum thronen.

Stella Maxwell: Privatleben bleibt privat

Während das hübsche Topmodel auf Instagram Fotos teilt, hält sie ihr Privatleben möglichst von der Öffentlichkeit fern. Zwar werden ihr Beziehungen zu Twilight-Schauspielerin Kristen Stewart oder Skandalnudel Miley Cyrus nachgesagt, nachdem immer wieder Schnappschüsse mit beiden publik werden. Offiziell bestätigt hat sie diese Liaisons jedoch selbst bislang nicht – dementiert jedoch auch nicht.

GNTM Jury: Diese Stars sind in Staffel 15 noch dabei

Julien Macdonald und Milla Jovovich in Folge 1, Stella Maxwell in Folge 2: Bislang hat uns Heidi mit hochkarätigen Gastjuroren verwöhnt. Und das geht genauso weiter! Freu dich schon einmal auf die Topmodels Allessandra Ambrosio, Joan Smalls und die amerikanischen Modedesigner "The Blonds".

Infos zu GNTM 2020 im Überblick

"Germany's next Topmodel" 2020: jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Falls du donnerstags eine Episode verpasst, gibt es am darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr die GNTM-Wiederholung auf sixx.

Auf gntm.de und Joyn kannst du dir ganze Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen. Wenn du nachlesen möchtest, was passiert ist, versorgt dich unser GNTM-Liveticker mit allen News zur Sendung.

Das könnte dich noch interessieren