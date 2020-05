Sarah, Maureen, Jacky und Lijana: Jedes der Mädchen will "Germany's next Topmodel" 2020 werden und die 15. Staffel gewinnen. Doch nicht nur dieser Titel wird am Donnerstagabend vergeben – auch der Best Personality-Award wird verliehen.

Zuschauerliebling Tamara ist dabei

Ganz klar: Tamara ist bei vielen GNTM-Fans zum absoluten Liebling. Ist bei den GNTM-Fans eine Favoritin ?Obwohl sie nicht zu den Finalistinnen gehört, wird sie eine ganz besondere Aufgabe am Donnerstagabend übernehmen. Was genau dahintersteckt: Top Secret?

Im Halbfinale musste die 19-Jährige den Wettbewerb verlassen. Sie scheiterte beim Höhen-Shooting in Folge 16 und schaffte es nicht ins Finale.

Best Personality Award 2020

Bereits zum dritten Mal wird der Personality-Award im Finale verliehen. Model und Moderatorin Rebecca Mir wird diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen. Welche der 16 nominierten Kandidatinnen den besonderen Zuschauer-Preis mit nach Hause nehmen darf, kannst du mitentscheiden: Stimme jetzt auf GNTM.de ab, damit deine Favoritin gewinnt!

Neben Rebecca Mir sind auch ehemalige GNTM-Models wie Klaudia Giez, Micaela Schäfer, Theresia Fischer und Gisele Oppermann zu Gast.

Wer gewinnt das Cover der deutschen Harper's Bazaar, den Modelvertrag mit der Agentur ONEeins fab und eine Siegerprämie von 100.000 Euro? Wen wird Heidi Klum am Ende der Show zu "Germany’s next Topmodel" 2020 küren?

