Endlich: Mit dem Einzug in die ersehnte Modelvilla in Hollywood kommen die GNTM 2020-Kandidatinnen ihrem Traum vom luxuriösen Modelleben noch ein Stück näher. "Das Loft war echt cool, aber ich hatte echt keinen Bock mehr", so Tamara. Aber auch auf hunderten Quadratmetern Wohnfläche kriegen sich die Mädchen schneller als gedacht in die gestylte Haarpracht.

Hinter den Toren der Modelvilla

Kreischend stürmen die 13 verbleibenden "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum"-Mädchen durch die Tore der Modelvilla. Gute Aussichten auf Woche 9 – denn hinter der imposanten Eingangstür wartet der wahrgewordene L.A.-Model-Traum: tiefblauer Pool, eine sonnengeflutete Terrasse und Werbegeschenke in jedem Raum.

Die Emotionen und Freudenschreie der Model-Anwärterinnen füllen die Eingangshalle der riesigen Villa – Hektik und Chaos inklusive. "Alle Mädels verwandelten sich in Tiere!", fasst GNTM-Kandidatin Nadine den Einzug zusammen.

Eroberung der Villa mit Zickenkrieg

Das Gedränge ist groß. Jede will die Villa zuerst erobern. Kein Wunder also, dass der Einzug bald erste Opfer fordert: Kandidatin Larissa stürzt beim Wettlauf durch die Villa. Für Larissa steckt ein klares Foulspiel dahinter: „Nasty hat mir wohl aus Versehen ein Bein gestellt.“, vermutet sie.

Kleine Rangeleien in der Villa werden schon bald zu größeren Duellen. Der Konkurrenzkampf der letzten Woche gilt noch lange nicht als begraben. Daran ändert auch die traumhafte Aussicht einer LA-Villa nichts!

Heidi ist der Verzweiflung nahe

Auch in Folge 9 geht es mit spitzen Bemerkungen weiter – das Wortgefecht zwischen den GNTM-Models erreicht seinen Höhepunkt. "Ehrgeiz macht sich immer bezahlt. Wer das verpeilt, geht meistens leer aus", weiß Lijana.

Neue Walks und Shootings kurbeln den Konkurrenzkampf natürlich weiter an. Beim Shooting wird es nächste Woche bunt: Die ersten Bilder zeigen die Mädchen bei einer Farbschlacht, die an das indische Holi-Festival erinnert. Auch auf dem Catwalk scheint es zu kriseln. Heidi Klum kommentiert das Geschehen in Folge 9 vom sicheren Jury-Stuhl: "Ich bin echt am Verzweifeln. Ich weiß nicht was ich hier noch machen soll!" Meint sie damit die eskalierende Situation unter den Topmodel-Kandidatinnen – oder kämpft ein Mädchen vielleicht doch nicht hart genug für ihren Sieg?

Wie das Drama weitergeht, seht ihr in der Preview.

Wegen welchem GNTM-Model Heidi am Ende fast verzweifelt? Das seht ihr am Donnerstag, 26.3.2020, in Folge 9!

