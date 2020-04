In Folge 14 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" lädt die Topmodelchefin auch diese Woche wieder einen Gast-Juroren zu sich in die Sendung ein. "Auf den Gast-Juroren in dieser Woche, freue ich mich ganz besonders! Wenn jemand zur Topmodel-Familie gehört, dann natürlich er: Ich spreche von Thomas Hayo!" so Heidi.