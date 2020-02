Tamara von GNTM 2020 ist selbstbewusst, keine Frage. An sich mag sie so ziemlich alles. Ihr ganzer Stolz sind aber vor allem ihre Lashes und ihre langen blonden Haare. Beim großen Umstyling könnte ihrer Mähne die Schere aber näherkommen, als es dem Model lieb ist.

Kurzhaarfrisur für Tamara: Teste das Umstyling-Tool

Tamara mit kurzem Bob oder roter Wuschelmähne. Was könnte dem GNTM-2020-Model am besten stehen? Sicher, die Auflösung bekommen wir am 27. Februar in Folge 5. Wer aber selbst Hand anlegen und die wildesten Frisuren und Farbkombinationen bei den Models ausprobieren möchte, kann das mit dem GNTM Umstyling-Tool machen.

