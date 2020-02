Jede Woche entscheidet Heidi Klum mit Unterstützung ihrer Gast-Juroren, welche Topmodel-Anwärterinnen in die nächste Runde von GNTM 2020 dürfen – und wer nach Hause fliegen muss.

In der vergangenen Woche mussten Valeria, Alina und Laura nach dem Elimination Walk in Folge 4 ihren Topmodel-Traum begraben und die Heimreise antreten.

Für wen platzt der GNTM-Traum nach dem Umstyling?

Doch in der Umstyling-Folge von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" ist alles anders als sonst. Heidi sagt:"Mit der nächsten Überraschung rechnet wohl keiner. Nicht einmal ich. Das gab es noch nie in 15 Jahren GNTM." Die Model-Chefin ist krank. Sie hat sich einen Parasiten eingefangen und kann beim Entscheidungswalk nicht dabei sein. Zum allerersten Mal!

Christian Anwander springt für Heidi ein

Fotograf und Gast-Juror Christian Anwander nimmt stellvertretend für sie auf dem Jury-Stuhl Platz und bewertet die Leistung der Mädchen – ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

"Das Gefühl fehlt mir leider" oder "Wahrscheinlich ist die größte Hilfe, die ich dir anbieten kann, die Wahrheit! Und die Wahrheit ist leider: In meinen Augen bist du einfach leider kein Model. Ich glaube, dass wird nichts für dich", lauten einige seiner Kritiken.

Keiner ist raus

Die Mädchen zittern um ihr Weiterkommen. Doch am Ende muss niemand die Show verlassen! Christian möchte nicht die Verantwortung tragen, eines der Models nach Hause zu schicken. Das überlässt er lieber Model-Chefin Heidi. Alle Kandidatinnen sind weiter!

