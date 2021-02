Die 25-jährige Mareike aus Halle (Saale) kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen: "Ich bin das kleine cool Kid, super direkt, aber trotzdem höflich".

Im Clip: "Ich hab' mehrere Jahre Profi-Basketball gespielt"

"Granny" Mareike

Mit ihren 25 Jahren gehört Mareike zu den älteren Model-Anwärterinnen bei GNTM 2021. Deshalb will sie eine ganz bestimmte Rolle unter den Kandidatinnen einnehmen: "Ich sehe mich als Leader von den Girls. Ich bin dann die Granny im Haus."

Sie beschreibt sich selbst als aufgeschlossen, lustig und direkt. Vielleicht ist ihr deswegen Ehrlichkeit so wichtig: "Ich habe nur ein Problem, wenn jemand hinter meinen Rücken geht", erzählt sie.

Mareike: "Mir graut es vor dem Umstyling"

Noch schlimmer ist es, wenn jemand mit einer Schere hinter Mareikes Rücken geht. Vor einem Tag graut es der 25-Jährigen nämlich: dem Umstyling. Bis zu ihrer aktuellen Haarfarbe hat sie einen langen Weg mit verschiedenen Farbtönen zurückgelegt – von schwarz über braun bis hin zu blond. "Da steckt so viel Effort [Aufwand] drin. Ich habe gar keinen Bock auf eine Kurzhaar-Frisur, so einen schwarzen Igel-Look. Ich habe ein bisschen Angst." Trotzdem zeigt sie sich zuversichtlich und will erst einmal abwarten.

Mareike: "Das perfekte Rundum-Paket"

Aber selbst ein Umstyling sollte Mareike nicht verunsichern, denn sie strahlt ein starkes Selbstbewusstsein aus. Die 25-Jährige ist überzeugt, bei GNTM 2021 zu punkten: "Weil ich das perfekte Rundum-Paket bin. Ich habe die Attitude, die Personality, ich könnte jetzt so viel aufzählen", sagt sie selbstsicher.

Infos zu GNTM 2021 im Überblick:

"Germany's next Topmodel" 2021 kommt ab 4. Februar jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Falls du donnerstags eine Episode verpasst, gibt es am darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr die Wiederholung auf sixx.

Auf gntm.de und Joyn kannst du dir ganze Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen.

Das könnte dich auch interessieren: