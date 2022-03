Im Clip: GNTM-Umstyling 2022 - Der Vorher-nachher-Vergleich

In den letzten Jahren gab es beim Umstyling schon einige krasse Typveränderungen. In diesem Jahr werden für acht der Models wieder die Scheren geschliffen und die Farben gemischt. Wie wird Vivien auf ihren neuen Look reagieren?

Werden Viviens Haare gefärbt?

Das Aufregende am Umstyling: Es gibt keine Spiegel. Bis zum Schluss wissen die Models nicht, was sie erwartet. Vivien hat bisher auf ihren natürlichen Look gesetzt. Heidi und ihre Stylistin haben beschlossen, dass die langen Haare bleiben – dafür soll die neue Haarfarbe extremer werden. Bei der Enthüllung erkennt sich die 21-Jährige erst nicht wieder: Platinblonde Haare! "Who is she?" ist ihre erste Reaktion. Doch nach kurzer Zeit ist klar – der neue Look gefällt Vivien. "Ich lieb's, vielen Dank!", freut sie sich über die auffälligere Farbe.

Alle neuen Looks siehst du am 10. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben oder auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.

