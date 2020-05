Nach 16 Wochen Mitfiebern bei GNTM erfahren wir am 21. Mai um 20:15 Uhr endlich, wer "Germany's next Topmodel" 2020 wird. Welche Finalistin Heidi Klum und die Gast-Juroren überzeugen kann, seht ihr nur auf ProSieben und Joyn.de, denn endlich sind Sendetermin und Uhrzeit bekannt.

Das große Finale live aus Berlin

Auch wenn das Finale dieses Jahr erstmalig ohne Publikum stattfindet, wird die Show trotzdem live aus Berlin ausgestrahlt. Heidi Klum wird ebenfalls live aus Los Angeles zugeschaltet, da sie aufgrund der aktuellen Lage leider nicht nach Berlin reisen kann. "Ich werde live aus Los Angeles meine Siegerin küren. Das wird wieder ein sehr besonderer Moment", berichtet Heidi.

Natürlich werden auch in diesem Jahr einige bekannte Gesichter mit dabei sein. Neugierig? Dann schalte ProSieben am 21. Mai 2020 um 20:15 Uhr ein! Direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung, um 23:25 Uhr folgt "red.", ebenfalls live aus Berlin. Doch an diesem Abend wir nicht etwa nur die Siegerin gekürt. Dich erwarten einige Überraschungs-Stars und viele emotionale Momente.

Das sind die Finalistinnen

Vier Kandidatinnen konnten Heidi Klum überzeugen: Jacky, Sarah, Lijana und Maureen sicherten sich das heißbegehrte Ticket ins Finale. Wer kann auch die letzte Herausforderung meistern und die Jury begeistern?

Auf die Gewinnerin wartet ein exklusiver Vertrag bei der Modelagentur ONEeins fab, ein Preisgeld von 100.000 Euro und sie darf das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" zieren.

Verpasse nicht das große Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" 2020 live aus Berlin am Donnerstag, den 21. Mai 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Du möchtest nachlesen, was passiert ist? Dann schau‘ doch in unserem Live-Ticker vorbei.

