Sobald das legendäre Surren des Rasierers bei GNTM 2020 ertönt, ist eines sicher: es gibt kurze Haare, Tränen und ganz viel Drama. Denn: Es ist Umstyling-Zeit!

Schrie der Regisseur letzte Woche noch "Und Action!", heißt es in Folge 5: "Und Cut!“ Welche Kandidatin schneidet beim Umstyling 2020 am besten ab?

Heidi zum GNTM-Umstyling 2020: „Tränen hier, Tränen da!“

Topmodel Heid Klum kann die Aufregung nicht verstehen: „Es ist jedes Jahr das Gleiche!“ Und trotzdem trifft die Mädchen das Umstyling wie in jeder Staffel scheinbar völlig unerwartet.

Das Umstyling: Panik oder Vorfreude?

Aber nochmal auf Anfang. Zu Beginn von Folge 5 sind die GNTM-Mädchen nämlich noch ganz entspannt. Das ändert sich aber sehr schnell …

GNTM-Tamara: „“Ich hab‘ gar keinen Bock eigentlich“

Die Preview zeigt: Im großen Model-Van geht’s für die GNTM 2020-Kandidatinnen zum Friseursalon. Die Stimmung ist ausgelassen. Einzig Tamara hat Angst: „Alle haben Panik hier, ich am meisten“ Kaum ausgesprochen, ertönen schon lautstarke Proteste aus den vorderen Reihen: „Stimmt nicht, nur du hast Panik!“ Tamara korrigiert sich: „Ja okay, nur ich hab‘ Panik“

Lijana:„I’m ready for the extensions!“

Modelanwärterin Maureen kann es kaum erwarten. Sie freut sich auf lange Haare: „I’m ready for the extensions!“. Dabei weiß doch jeder: Das Umstyling ist kein Wunschkonzert! Was sie wohl zu kurzen Haaren sagen würde?

Die Ruhe vor dem Umstyling

Im Salon angekommen, sind die Mädchen dann aber nicht mehr so cool. Lautes Lachen schwankt um in leere Blicke und entsetzte Gesichter. In den Friseurstühlen wird es plötzlich ganz still um die 20 Nachwuchsmodels...

Sarah S. kann es nicht glauben: „Es passiert wirklich…“

Die Anspannung steigt, Kandidatin Maureen geht es an die Locken. Aus der Extensions-Traum? Der Rasierer kommt ihren Haaren gefährlich nahe. Ob sie den Salon tastsächlich mit kurzen Haaren verlässt?.

Preview auf das GNTM-Umstyling in Folge 5

Du kannst das Umstyling von GNTM 2020 in Folge 5 nicht erwarten? Wir auch nicht. Deswegen gibt’s hier schon mal die Preview:

Das komplette GNTM-Umstyling siehst du am Donnerstag, 27.02.2020, in Folge 5.

Was ist das Umstyling bei Germany’s next Topmodel? Alle Infos zur Legendärsten aller GNTM-Folgen haben wir für dich in einer News zusammengefasst.