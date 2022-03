Im Clip: Wie sieht das Umstyling der GNTM-Models 2022 aus?

"Dieses Jahr stylen wir zwar weniger Mädchen um als sonst, dafür werden die Veränderungen aber umso extremer", freut sich Heidi auf das Umstyling in Folge 6. Einige Models bangen allerdings um ihre lange Haarpracht. Wie wird Vanessa auf ihre neue Frisur reagieren?

Komplette Typveränderung für Vanessa

Heidi hat für die 20-Jährige einen komplett neuen Look geplant. "Vanessa hat ein wunderschönes Gesicht. Wahnsinnig blaue Augen. Aber durch ihren eher unauffälligen Look mit ihren langen braunen Haaren sticht sie nicht wirklich hervor. Ich sag mal so: Am Ende des Tages wird davon nichts mehr auf Vanessa zutreffen", erklärt Heidi ihren Plan. Vanessa ist fest entschlossen, sich auf eine Veränderung einzulassen, wird das auch so bleiben?

Lieselotte macht Vanessa Mut

Etwas nervös ist Vanessa schon, als sie sich in den Umstyling-Stuhl setzt. "Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich hier, jetzt gibt es kein Zurück mehr", verkündet sie mutig. Lieselotte leistet ihrer Mistreiterin Beistand: "Guck mal, was für eine Ehre. Das ist die persönliche Stylistin von Heidi Klum, die dich jetzt hübsch macht". Auf dem Tisch neben Vanessa liegen Lockenwickler und verschiedene Farben. Was erwartet das Model? Ein Kurzhaarschnitt? Blonde Haare? Eine komplett andere Haarfarbe?. Heidi freut sich auf Vanessas Umstyling: "Das wird so krass. Aiaiai."

Wie Vanessa auf ihre krasse Typveränderung reagiert, siehst du am 10. März 2022 um 20:15 Uhr bei ProSieben oder auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.

