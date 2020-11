Das Alien

In Folge 3 überrascht es mit Operngesang.

Die Nutzer der ProSieben-App tippen auf Comedian Luke Mockridge Wer ist das Alien wirklich?

Von Ed Sheeran zu Andrea Bocelli

Dass das Alien ein guter Sänger ist, war nach seinem ersten Ton bei "The Masked Singer" Staffel 3 klar. Doch beim besten und verrücktesten TV-Rätsel des Jahres geht es nicht darum, wer am besten singt. Sondern? Welcher Promi die Zuschauer mit seinen Performances am meisten überrascht! Und diesen Überraschungseffekt nutzt das Alien vollkommen aus.

Mit "Alien" von Dennis Lloyd und "I Wanna Know What Love Is" von Foreigner zeigte der kuschelige Außerirdische bereits in den ersten beiden Folgen, dass er gesangliches Talent hat. Die Zuschauer waren beeindruckt, doch das Alien setzte nochmal einen drauf.

In der dritten Sendung trat der Star unter der Maske gegen das Nilpferd an. Schon seine Songauswahl ließ Großes vermuten: "Perfect Symphony" von Ed Sheeran und Andrea Bocelli.

Steckt unter dem Alien ein italienischer Tenor?

Ed Sheerans Teil des Duetts schmetterte das Alien gewohnt perfekt in sein Mikrofon. Damit wäre es naheliegend gewesen, dass der Song so abgewandelt wird, dass auch der Rest zur außerirdisch-wohlklingenden Stimme passt. Doch nanu? Das Alien hat da noch eine Überraschung in petto.

Was die Zuschauer bis dato nämlich nicht wussten, ist, dass es auch Stücke von bekannten Tenören wie Andrea Bocelli beherrscht. Das flauschige Alien liefert auch mit seinem dritten Auftritt ab. Und lässt seine Fans weiterrätseln. Nach diesem beeindruckenden Auftritt dürften die Fragezeichen wieder groß sein.

Wer verbirgt sich unter der Maske?

Ist das Alien ein waschechter Opernsänger? Hat Luke Mockrigde, der zumindest italienische Wurzeln vorweisen kann, sein gesangliches Repertoire bisher nur verschwiegen? Der Comedian liegt bei den Rate-Tipps der Zuschauer weiterhin vorne - aktuell mit knapp 60 Prozent der Stimmen. Oder ist es doch ein ganz anderer Prominenter, der unter dem Kostüm performt?

