Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist gestartet.

Hier kommst du zu den Porträtseiten von Mike und Brenda.

Welche Teams kämpfen bei "Beauty & The Nerd" 2023 um den Sieg? Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen.

Vom Dreamteam zu ewigen Streithähnen: Mit verletzten Gefühlen und zerplatzten Hoffnungen müssen sie ihre Koffer packen.

+++ Update, 20. Juli 2023 +++

Verletzte Gefühle und Drama kurz vorm endgültigen Aus

Das einstige Dreamteam hat in Folge 4 zeitweise nur noch schlechte Worte füreinander übrig. Beauty-Küken Brenda fühlt sich von ihrem Nerd hintergangen, nachdem der nur noch Augen für seine Flamme Alex hat. Die SItuation eskaliert und Brenda schüttet dem Nerd ihr Herz aus.

In den Team-Challenges geht das Drama um das Küken-Team weiter. Während sie sich zu Beginn der Staffel blind verstanden, fehlen nun die Worte im richtigen Moment. Das bittere Ergebnis: In beiden Challenges landet das Team auf den hintersten Plätzen.

Die anderen Bewohner:innen versuchen zu vermitteln. Es werden Pläne geschmiedet für ein besseres Zusammenleben: Am nächsten Morgen wollen Brenda und Mike gemeinsam und hoffnungsvoll in den Tag starten. Doch so weit kommt es nicht.

Überraschender Exit durch Mikes geliebte Alex

In Folge 4 sollen die Teams ein Paar bestimmen, das augenblicklich das Haus verlassen soll. Das Küken-Team ist verzweifelt: Sie sind sich sicher, dass sie nach den Nominierungen gehen müssen.

Doch der Mike wittert noch eine letzte Chance. Diese beinhaltet jedoch das Liebes-Aus für sich und seine Pink-Nerdin Alex.

Der Nerd setzt seinen Plan dennoch in die Tat um und vergibt seine Stimme ausgerechnet an Beauty-Mann Chris und Pink-Nerdin Alex. Diese trägt die Entscheidung mit Fassung, denn auch ihre Wahl wird nicht leicht zu verkraften sein.

Alex verpasst ihnen den Gnadenstoß: Mike und Brenda müssen die Villa verlassen

Auch Alex und Chris fällt die Nominierung alles andere als leicht. Unter Schluchzen nominiert Alex ihren liebestollen Mike und schickt das Küken-Team damit nach Hause. Die stehen unter Schock.

Mit letzter Kraft ringt sich Brenda zu einer kleinen Abschiedsrede durch. "Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen werden!"

Auch Mike steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben: "Ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Dennoch hatte ich die tollste Partnerin hier drin!" "Und ich hatte den tollsten Nerd, den man haben kann", ergänzt Brenda. Eine Erkenntnis, die für die beiden zu spät kommt. Sie müssen augenblicklich "Beauty & The Nerd" verlassen. Ihr Traum vom Sieg: zerplatzt.

+++

Läuft erst mal bad für den Boy

In Sachen Selbstsicherheit hat Cosplay-Fan Mike seinen Nerd-Mitstreiter:innen etwas voraus. Ohne zu zögern, stellt sich der Logistikmitarbeiter vor die versammelten Beautys und sagt: "Ich bin wahrscheinlich das Beste, was man hier finden kann. Welche Beauty will mich?"

Doch das selbstgenähte Cosplay-Kostüm und die direkte Art des 20-Jährigen lösen bei den Damen erst mal alles andere als Begeisterung aus. Zunächst scheint keine der Beautys scharf darauf zu sein, mit dem "Möchtegern-Bad-Boy" ein Team zu bilden.

Pinke Haare? Ja bitte!

Mit dem Namen von Mikes Lieblings-Animé kann keine der Kandidatinnen etwas anfangen. "Ist das so was wie 'Star Wars'?", will Walentina wissen. Ein Geheimnis löst dann doch eine Reaktion bei den Beautys aus. "Meine Haare sind pink", verrät Mike, der seine echten Haare unter einer Perücke versteckt hält.

Das scheint Beauty Brenda zu genügen. Sie krallt sich den "Bad Boy" unter den Nerds. "Er hat etwas, das mir gesagt hat: wenn du jetzt nicht zuschlägst, wirst du es bereuen", erklärt sie später im Interview.

Die 18-jährige Beauty Brenda und der 20-jährige Mike bilden damit das jüngste Paar in der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd".

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.