Kurz vor dem Halbfinale sollen Beautys und Nerds beweisen, was sie aus der Welt der oder des jeweils anderen gelernt haben. Doch das Rollenspiel geht nach hinten los: Alex rastet bei der Nerd-Darbietung ihres Teampartners komplett aus. Die Situation eskaliert.

Flirt-Probe für die Nerds

Wer geht beim Flirten richtig ran? Die Nerds sollen ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein bei einem Rollenspiel unter Beweis stellen. Das Objekt der Begierde: Beautys, die es erfolgreich anzubaggern gilt.

Während es bei Alex eher holprig zugeht, stellt sich Dominik als echter Gentleman heraus. Mittelalter-Nerd Samuel stellt sich bei seinem Flirt mit Beauty Beverly mehr als unbeholfen an.

Dass es so unterirdisch ist, hätte ich nicht gedacht. Setty über Samuels Flirtkünste

Setty und Florian scheinen unterdessen zu vergessen, dass es sich eigentlich "nur" um ein Rollenspiel handelt und gehen auf Tuchfühlung. "Ich glaube schon, dass er inzwischen auf sie steht", flüstert Natascha in Beverlys Richtung.

Chris tappt in die Klischee-Falle: Alex sieht pink!

Nach den Flirt-Eskapaden sollen die Beautys in die Rolle eines Nerds schlüpfen und aus der Welt ihrer Teamkollegen erzählen. Während Beverly über das Planetensystem fachsimpelt und Natascha aus der Fantasy-Welt philosophiert, soll Beauty-Mann Chris in den pinken Enthusiasmus von Alex einsteigen.

"Warum ist pink die beste Farbe der Welt?" Von Fröhlichkeit über Auffälligkeit und "Das knallt!" ist alles dabei in der Argumentationsspanne von Chris. Doch seine Teamkollegin findet die lustig gemeinte Überspitzung von Chris alles andere als witzig. Ihr ist eher zum Kreischen als zum Lachen zumute: "Deine Darstellung war einfach übertrieben klischeebehaftet", lautet das harte Fazit der Nerdin.

Ich wurde gemobbt, weil ich die Person bin, die ich bin. Alex

Das Auftreten des Male-Beauty scheint in Alex alte Erinnerungen zu triggern. "Es gibt dieses eine Bild von Nerds, das man sich immer vorstellt und das bedient ihr gerade komplett", wirft sie den Beautys vor.

"Wir werden auch ständig in eine Kategorie gesteckt!"

Die Emotionen kochen hoch, denn die Beautys fühlen sich mehr als nur missverstanden. Insbesondere Beverly hat wenig Mitleid mit der gekränkten Alex: "Nur weil es einem einmal schlecht ging, muss das nicht heißen, dass alles im Leben schlecht sein muss."

Ihr Teampartner Florian teilt hingegen zumindest teilweise die Sichtweise der Pink-Nerdin: "Es gibt immer noch genügend Menschen, die nicht so sein können, wie sie wirklich sind."

Auch Samuel wagt die Vermutung: "Ich glaube nicht, dass es so viele Beautys wie Nerds gibt, die in ihrer Kindheit gemobbt wurden." Das lässt Setty nicht auf sich sitzen: "Auch wir werden ständig in eine Kategorie gesteckt: viel Make-up, Zickenkrieg, dumm ..."

"Was für ein anstrengender, kleiner Troll!"

Die Diskussion unter Beautys und Nerds ist inzwischen in lautes Kreischen aus Alex' Richtung eskaliert. Sie lässt nicht mehr mit sich reden und wirft Chris weiterhin vor, unangebrachte Klischees zu bedienen. "Ich habe nie etwas gegen deinen Kleidunsgsstil gesagt! Ihr sollt alle das tragen, was ihr wollt", verteidigt sich der Beauty.

Fantasy-Nerd Dominik hält die Streiterei in der Gruppe nicht mehr aus und sucht das Weite. Er stößt einen Verzweiflungs-Schrei aus: "Es ist schrecklich, was dieses Spiel mit uns gemacht hat!" Beverly hat keine Lust mehr auf das Gekreische von Alex und zieht sich entnervt zurück: "Was für ein anstrengender kleiner Troll", brüllt sie.

Nach einer kurzen Abkühlungsphase schlüpft Chris jedoch wieder in seine Schlichter-Rolle und nähert sich der schmollenden Alex an. "Ich bin für dich da, Maus! Es ist alles gut", tröstet er das pinke Häufchen Elend. Die Nerdin ist überglücklich. "Ich fand es super, dass Chris nochmal auf mich zugegangen ist!" Reumütig entschuldigt sich die Nerdin bei der Gruppe für ihren Ausraster.

Ob das unumkehrbare Folgen für Alex bei der Exit-Nominierung haben wird?

Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.