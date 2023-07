Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" ist 2023 in die nächste Runde gegangen. Infos zum Start, zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du in einer gesonderten Übersicht.

Alle Infos zu Staffel 4 und der Show kannst du hier gesammelt nachlesen.

Im Exit-Quiz müssen sich zwei nominierte "Beauty & The Nerd"-Paare gegeneinander behaupten. Auf dieser Seite kannst du dein "Beauty & The Nerd"-Wissen unter Beweis stellen.

Der Name ist Programm: Das Exit-Quiz bei "Beauty & The Nerd" entscheidet über den Verbleib der Kandidat:innen in der Villa. In den Quizrunden müssen die Beautys und Nerds mit Wissen aus den Interessensgebieten des Partners oder der Partnerin punkten. Jetzt bist du gefragt: Kannst du alle Fragen richtig beantworten?

+++ Update, 13. Juli 2023 +++

So funktioniert das Exit-Quiz

In der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" müssen erneut zwei nominierte Spielpaare im Exit-Quiz gegeneinander antreten. Je drei Fragen müssen die Beautys und Nerds aus den Welten ihrer Teampartner:innen beantworten. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage, wer die Sieger:innen im Exit-Quiz sind. Das Team, das gewinnt, darf weiter in der Villa um den Sieg kämpfen. Die Verlierer:innen müssen die Heimreise antreten.

Folge 3: Zitterzeit auf Zypern

Auch in Folge 3 steht das berühmt-berüchtigte Exit-Quiz an. Die Kandidat:innen erwartet diesmal eine ganz besondere Nominierung: Jedes Spielpaar erhält eine Stimme. Taktische Raffinesse ist gefragt, denn Absprachen sind strikt verboten. Wer muss sich im Exit-Quiz ums Bleiberecht duellieren?

Diese Teams müssen ins Exit-Quiz in Folge 3

Schnell wird klar: Mit drei Stimmen müssen Walentina und Marco erneut um ihren Verbleib in der "Beauty & The Nerd"-Villa bangen. Doch ausgerechnet die beiden dürfen am Ende ihr gegnerisches Team selbst aussuchen. Denn Beverly und Florian sowie Chris und Alex haben jeweils eine Stimme erhalten. Die Wahl fällt schließlich auf letzteres Team. Damit steht fest: Walentina und Marco treten gegen Chris und Alex im Exit-Quiz an.

Walentina und Marco geben sich siegessicher: "Unsere Chancen stehen schon 80:20 für uns." Auch Pink-Nerdin Alex ist sich bewusst, dass sie gegen starke Gegner:innen antritt: "Die sind halt ein gutes Team. Ich weiß nicht, ob wir dagegen ankommen können."

Du bist dran: Kannst du alle Fragen beantworten?

Jetzt ist dein Beauty- und Nerd-Wissen gefragt! Im Exit-Quiz kannst du beweisen, dass du bei "Beauty & The Nerd" 2023 gut aufgepasst hast.

Die Entscheidung könnte nicht knapper sein: Mit nur einem Punkt Vorsprung holen sich Male-Beauty Chris und seine Nerdin den Sieg im Exit-Quiz in Folge 3. Walentina und Marco müssen die "Beauty & The Nerd"-Villa verlassen.

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

Folge 2: Diese Kandidat:innen müssen ins Exit-Quiz

"Alle antreten zur Exit-Nominierung!" Die beiden Teams, die am besten bei den Team-Challenges waren, müssen jeweils ein Paar nominieren, das im Exit-Quiz antritt. In Folge 2 dürfen Beverly und Florian sowie Brenda und Mike entscheiden: Die beiden Teams schicken Walentina und Marco sowie Jules und Stefan ins Exit-Quiz.

Walentina ist sich sicher: "Wir werden wiederkommen, weil wir alles über einander wissen. Ich weiß mehr über ihn als ich Typen date. Ich träum schon nachts von diesem Anime- und Manga-Zeug!" Ob sie damit recht behält?

Teste dich! Alle Fragen aus Folge 2 im Quiz

Jetzt bist du gefragt: Wie viele Fragen aus dem Exit-Quiz in Folge 2 kannst du beantworten? Stell dein Beauty- und Nerd-Wissen im Quiz auf die Probe!

Am Ende müssen sich Jules und Stefan ihren beiden Kontrahent:innen Walentina und Marco geschlagen geben. "Das schmerzt halt schon, zu verlieren", erklärt Tier-Nerd Stefan nach dem Exit-Quiz in Folge 2. Auch Jules zeigt sich enttäuscht vom Ergebnis: "Ich wäre gerne noch länger dringeblieben."

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Kein Exit-Quiz in Folge 1: Das ist der Grund

In Folge 1 von "Beauty & The Nerd" 2023 überraschen Selina und David mit einer schockierenden Ankündigung: Die selbst ernannte Barbie-Beauty und der Godzilla-Nerd verlassen freiwillig die Show. Die Folge: Natascha und Dominik müssen sich nicht mehr den Fragen im Exit-Quiz stellen - und sind eine Runde weiter.

Die neue Staffel "Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.