Das Umstyling-Abenteuer geht weiter: In Folge 4 erhielten bereits Marine-Fan Sam und Film-Nerd Kilian neue Looks. Jetzt sind Bastel-Fee Joelle und Informatiker Collin an der Reihe, ein Makeover von Designer Thomas Rath zu bekommen.

Das Wichtigste in Kürze In Folge 4 von "Beauty & The Nerd" 2024 wurde bereits Kilian und Sam ein neuer Look verlieren. Sieh dir hier den Vorher-nachher-Vergleich an.

Mit Folge 5 stehen die nächsten krassen Umstylings mit Fashion-Ikone Thomas Rath in den Startlöchern.

Wie sehen Joelle und Collin nach ihrem Makeover aus und wie reagieren ihre Beautys auf die Verwandlung?

Umstyling-Rückblick: Was bisher geschah

In der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" 2024 haben Schiffs-Nerd Sam und Film-Nerd Kilian in Folge 4 bereits ihr großes Makeover erhalten - und sie sind kaum wiederzuerkennen!

Sam präsentiert sich jetzt in einem lässigen, klassischen Look mit einer stylishen Sonnenbrille und einem trendigen "Men Bag". Fashion-Designer Thomas Rath will damit den schüchternen "Eisberg" zum Schmelzen bringen - und das gelingt ihm mit Bravour!

Kilian verwandelt sich in ein cooles, edgy Pendant zu Johnny Depp. Sein neuer Style wird durch ausgefallene Accessoires wie Bandana und markante Ringe perfekt abgerundet:

Vorschau: Diese Nerds erwartet ein Umstyling in Folge 5

Jetzt wird es noch einmal richtig spannend: Das Halbfinale steht an - und das große Umstyling geht in die nächste Runde!

Bastel-Fee Joelle und IT-Nerd Collin bekommen ihren ultimativen Style-Refresh! Designer Thomas Rath bringt es auf den Punkt: "Jeder Mensch ist schön - wir setzen ihn nur perfekt in Szene."

Bei Joelle bleibt ihr natürlicher Look erhalten, aber sportlich und modern wird sie definitiv wirken. Ihre feminine Ausstrahlung wird durch ein dezentes Make-up und Mascara für ihre Wimpern noch mehr betont. Die 21-Jährige wird strahlen wie nie zuvor!

Collin bekommt einen lässigen, modernen Look. Thomas Rath verspricht, dass er seinen Charakter und seine Persönlichkeit nicht verliert. Schwarz bleibt seine Lieblingsfarbe, und Rath betont: "Wir holen das Beste aus seinem Look heraus, damit Schwarz wieder richtig cool aussieht." Die hellen Augen und das Platinblond werden ebenfalls in Szene gesetzt - der Designer findet es einfach "eine Sensation"!

Beide Nerds sind schon total gespannt auf ihren neuen Look und überlegen, wie sie nach dem Umstyling aussehen könnten. Collin meint lachend: "Vielleicht sehe ich dann nicht mehr aus wie ein Betriebsunfall - sondern nur noch wie ein Unfall!"

Doch nicht nur die Nerds sind aufgeregt - auch die Beautys können es kaum erwarten, ihre neu gestylten Partner:innen zu sehen. Kim Virginia ist der Meinung:

Ich glaube, das wird richtig krass! Kim Virginia über das Umstyling

Freu dich auf zwei spektakuläre Verwandlungen mit liebevoll durchdachten Outfits und ganz viel Style! Und die große Frage bleibt: Wer schafft es ins Finale von "Beauty & The Nerd" 2024? Bleib dran!

Folge 5 siehst du am Donnerstag, 12. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn - oder bereits jetzt vorab auf Joyn PLUS+ streamen.

