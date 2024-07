Es ist das Highlight in jeder Staffel von "Beauty & The Nerd": das große Umstyling der Nerds. Auch in Staffel 4 sind die Verwandlungen unglaublich. Mehr zu den Ergebnissen erfährst du hier.

Neue Looks für die Nerds in Staffel 4

Das Makeover gleicht einer Zauberveranstaltung. Unter der Leitung von Mode-Designer Thomas Rath werden die ersten Nerds in Folge 4 in strahlende Beautys verwandelt. Jeder Handgriff, jedes neue Kleidungsstück und jede neue Frisur werden sorgfältig ausgewählt, um das Beste aus ihnen herauszuholen.

Das sind die ersten Nerds, die einen neuen Look bekommen:

Thomas Rath: "Ich liebe es, aus diesen Charakteren Beautys zu machen"

Doch Fashion-Profi Thomas Rath verleiht den Nerds nicht nur ein neues Aussehen. Er schenkt ihnen auch neues Selbstbewusstsein. Durch sein einfühlsames und inspirierendes Coaching bringt er die Nerds dazu, ihr volles Potenzial zu entfalten und sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Gerade deshalb sei ihm das große BATN-Umstyling "immer eine große Herzensangelegenheit". Als sich Florian das erste Mal im Spiegel sieht, flüstert er überwältigt: "Ich bin komplett sprachlos."

Vorher-nachher-Vergleich: Die Nerd-Umstylings in der Bildergalerie

Alexandra stellte sich als härtere Nuss für Thomas Rath dar: Die Pink-Nerdin wollte durch das Umstyling vor allem erwachsener aussehen. © ProSieben / Benjamin Kis Gesagt, getan: Aus der pinken Lolita zaubert der Fashion-Experte eine erwachsene Frau. Ob Kleid oder Blazer - von Alexandras knalligem Äußeren ist nicht mehr viel übrig. © ProSieben Schon vor dem Start von "Beauty & The Nerd" 2023 war sich Comic- und Fantasy-Nerd Dominik seines persönlichen Highlights bewusst: "Am meisten freue ich mich auf das Umstyling!" © ProSieben / Benjamin Kis Zu Recht, gleicht das Ergebnis doch beinahe der Folge des Schnipsens von Marvel-Bösewicht Thanos. Nerdige Accessoires wichen einem modernen Holzfäller-Look. © ProSieben Samuel war bestens gerüstet in der vierten Staffel von "Beauty & The Nerd". Seine Ritter-Rüstung hatte der Mittelalter-Fan sogar in mühsamer Handarbeit selbst hergestellt. © ProSieben / Benjamin Kis Nach dem Umstyling sind Schild, Schwert und Rüstung aber (erst einmal) Geschichte. Aus dem Ritter ist ein moderner Prinz geworden – inklusive glatter, blond getönter Haare. © ProSieben "Völlig losgelöst von der Erde": Tom Schillings Evergreen "Major Tom" würde Florian nur zu gern in der Realität umsetzen. Ein Leben im All wäre für ihn das Größte. © ProSieben / Benjamin Kis Ist das tatsächlich Florian? Der Weltraum-Enthusiast hat die auffälligste Veränderung der Staffel bekommen. © ProSieben

Premiere! Auch die ausgeschiedenen Nerds bekommen ein Umstyling

Damit nicht genug: Im Finale der 4. Staffel wartet eine große Überraschung auf die Kandidat:innen: Alle bisher ausgeschiedenen Nerds kehren in die Villa zurück - und zwar mit neuen Looks. Das gab es in der Geschichte von "Beauty & The Nerd" noch nie!

Welche heftigen Verwandlungen Tier-Enthusiast Stefan, Dinosaurier-Fan David, Anime-Liebhaber Marco und Cosplay-Nerd Mike vollzogen haben und wie die Finalist:innen auf die neuen Looks reagieren, kannst du in Folge 6 von "Beauty & The Nerd" 2023 auf Joyn nachschauen.

Übrigens: Die krassesten Makeovers der vergangenen Staffeln findest du hier im Überblick.

Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" kannst du kostenlos auf Joyn nachschauen.