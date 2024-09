Mega-Verwandlung! So sah Kim Virginia vor "Beauty & The Nerd" aus

Du kennst sie aus der aktuellen Staffel von "Beauty & The Nerd", wo sie wie gewohnt für Zündstoff sorgt: Kim Virginia. Doch bevor die Mannheimerin als Reality-Star durchstartete, sah sie ganz anders aus. Wie sich Kim über die Jahre verändert hat.

Das Wichtigste in Kürze Sie kann von Dating- und Reality-Formaten nicht genug bekommen: Aktuell ist Kim Virginia in der 5. Staffel von "Beauty and The Nerd" zusammen mit Nerd-Partner Collin zu sehen.

Doch vor einigen Jahren sah die Mannheimerin noch ganz anders aus. Mit steigender Bekanntheit kamen immer mehr Beauty-Eingriffe wie Botox , Filler und Brust-OPs dazu.

Und: Vor ihrer Reality-Karriere hatte die Beauty ziemlich bodenständige Jobs.

Kim Virginia vor ihrer Reality-TV-Karriere

Bevor Kim Virginia die traumhafte "Beauty and The Nerd"-Villa auf der thailändischen Insel Ko Samui bezog und sich als "badest b*tch" etablierte, führte die Reality-Queen ein ganz anderes Leben.

Geboren wurde Kim Virginia am 16. Mai 1995. Nach dem Abitur startete sie zunächst als Flugbegleiterin und arbeitete später als Office-Managerin. An dieser Stelle war noch nicht zu erahnen, dass sie einmal zu einem festen Bestandteil der deutschen Reality-TV-Landschaft werden würde.

Ein TikTok-Video aus dem Jahr 2020 zeigt, wie anders Kim Virginia aussah, als sie der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt war. Die Unterschiede zu heute sind bemerkenswert!

Vom Bachelor zu "Beauty & The Nerd": Kims Reality-Show-Karriere

Kim Virginia bei "Der Bachelor" 2021: So sah die Beauty vor einigen Jahren aus. © TVNOW

Kims Einstieg in die TV-Welt begann 2021, als sie bei "Der Bachelor" das Herz von Niko Griesert gewinnen wollte. Bereits damals fiel sie mit ihren aufgespritzten Lippen auf, doch insgesamt wirkte ihr Erscheinungsbild noch zarter.

Die Zuschauer:innen konnten aber vielleicht schon erahnen, dass Kim sich nicht scheuen würde, später auch weitere Beauty-Eingriffe vornehmen zu lassen.

Nach ihrem ersten Reality-Auftritt ließ sie sich nicht lange bitten und trat 2022 bei "Temptation Island" an. Auch hier sorgte sie für Aufsehen, als sie den Rapper Abdu Karakuyu ohne dessen Einverständnis küsste und frühzeitig die Show verlassen musste.

Kim wäre aber nicht Kim, wenn sie sich davon unterkriegen lassen würde - im selben Jahr schaffte sie es immerhin auf den zweiten Platz bei der "Miss Germany"-Wahl!

2023 folgte die Teilnahme an "Are You The One - Realitystars in Love", wo sie auf ihren späteren Dschungelcamp-Mitstreiter Mike Heiter traf. Die Chemie zwischen den beiden stimmte, doch eine dauerhafte Beziehung entwickelte sich nicht.

Beauty-Transformation: Kim Virginia heute

März 2024: Kim Virginia bei einer Filmpremiere in Berlin. © 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Seit ihrem ersten Auftritt bei "Der Bachelor" hat sich Kim Virginia optisch stark verändert. Die Mannheimerin steht offen zu ihren Beauty-OPs und berichtet ihren Follower:innen auf Instagram regelmäßig von Botox-Behandlungen, Filler-Injektionen und ihren Brust-OPs. Auch eine Fettabsaugung zählte zu den Eingriffen, die sie im Laufe der Jahre machen ließ.

Im "Dschungelcamp" 2024 sorgte sie nicht nur durch ihre direkte Art für Gesprächsstoff, sondern auch durch ihr verändertes Aussehen. Sie ist stolz auf ihre Transformation und nimmt auch auf Instagram kein Blatt vor den Mund. Ob beim Friseur, im Nagelstudio oder beim Beauty-Doc - Kim Virginia nimmt ihre Fans überall mit hin.

Auch in der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" fällt die Reality-Queen nicht nur durch ihre direkte Art auf.

Alle ganzen Folgen mit Kim Virginia, Nerd-Partner Collin und den anderen Kandidat:innen kannst du dir auf Joyn anschauen.