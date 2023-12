Das große Promi-Karussell: Drehwurm-Gefahr beim Safety-Spiel in Folge 5 von "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

Wie bei einem Karussell geht es für die Promis beim Safety-Spiel in Folge 5 im Kreis über einen kleinen Hindernisparcours. Dabei müssen sie einen Buzzer an einer sich drehenden Säule gedrückt halten. Wer hält sich am längsten und rettet sich vor einer Nominierung im kommenden "Tribunal der Loser"?

Promi-Karussell: Safety-Spiel in Folge 5

Im Camp steht das nächste Safety-Spiel bereit. Ein großer, sich drehender Zylinder ist auf dem Camp-Schotter aufgebaut. Darauf befestigt sind rote Buzzer und Warnlampen. Jeder Promi sucht sich einen Platz an einem der Buzzer. Emmy steht nach ihrer Niederlage im "Duell der Loser" bereits als Duell-Teilnehmerin fest und nimmt nicht am Safety-Spiel teil.

Die Aufgabe scheint einfach. Die Promis müssen ihren Buzzer so lange wie möglich gedrückt halten. Wer als Letztes den Buzzer loslässt, hat gewonnen und ist sicher in der nächsten Runde. Das einzige Hindernis: Die Säule mit den Buzzern dreht sich. Zudem sind um den Zylinder herum drei kleine Hindernisse aufgebaut, bei denen die Promis kurz klettern oder sich ducken müssen. Reicht der Druck auf dem Buzzer nicht aus, leuchtet die entsprechende Lampe und ein Alarmsignal ertönt. So weit alles klar. Dann kann es ja losgehen.

Los geht die Karusselfahrt

Das Promi-Karussell startet langsam und alle Promis scheinen gut das Tempo und den Druck auf ihrem Buzzer halten zu können. Doch dann ertönt der erste Alarm. Danni ist als Erste raus. Diesen Aussetzer kann sich die 45-Jährige selbst nicht ganz erklären. "Irgendwas anderes schwirrte mir gerade im Kopf rum, da war's dann schon vorbei", ärgert sich Danni. Als Nächstes muss Patrick den Kreis verlassen. Damit hätte erst mal keiner gerechnet. Steff hätte mehr von seinem Mit-Camper erwartet: "Ist schon ne Enttäuschung für mich, Patrick", ruft er dem Bauern hinterher.

Schnell merken die Promis, dass die Ausdauer ihr größtes Problem wird. Jürgen kann seinen Buzzer nicht länger halten. Er ist raus. Gloria scheidet kurze Zeit später aus. Plötzlich heißt es Richtungswechsel. Nicht so einfach, denn die Promis müssen nun ihre Hand wechseln oder kompliziert verdreht weiterlaufen. Steff wird der Schotter zum Verhängnis. Der Malle-Macho rutscht auf dem Kiesboden weg und kann sich nicht mehr halten. Nur noch vier Büßer:innen sind im Rennen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Tempo, in dem sich die Säule dreht, wird immer schneller. Leon kann die Geschwindigkeit nicht halten und ist raus. Yvonne scheidet kurz darauf ebenfalls aus. Die Schauspielerin ist sich jedoch sicher: "An der Kondition lag's nicht. Anscheinend hab ich irgendwie den Buzzer nicht gedrückt."

Das Finale: Eric oder Christin?

Nur noch zwei Promis halten ihre Position am Karussell. Eric und Christin rennen über die Hindernisse im Kreis und machen jeden Richtungs- und Tempowechsel mit. Der Schnürsenkel der 26-Jährigen löst sich langsam und die Stolpergefahr steigt. Vom Rand aus feuern die anderen fleißig an. Allerdings nur Christin.

Ich hab nicht einmal gehört, 'Komm Eric, du schaffst das'. Eric Sindermann

Das Tempo wechselt von ganz langsam zu sehr schnell und auch die Richtungswechsel machen den beiden zu schaffen. Schlussendlich kann Christin den Buzzer nicht länger gedrückt halten und ihre Lampe leuchtet. "Zum Schluss haben mir einfach die Kräfte gefehlt, und ja, mein Schnürsenkel war auch auf", meint sie im Nachhinein.

Die Promis sind über den Ausgang alles andere als erfreut. Die meisten wollten Eric im "Tribunal der Loser" ins Duell wählen. "Ich freu mich nicht für Eric", gibt Yvonne offen zu. Der 35-Jährige hingegen freut sich überschwänglich. Er ist gesafet und steht bei der Nominierung nicht zur Wahl. Wen werden die Promis stattdessen ins Duell gegen Emmy schicken?

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.