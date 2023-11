"Das große Promi-Büßen" 2023 - Hartes Bestrafungsspiel in Folge 3: Diese Promis müssen auf dem Boden schlafen

Das Wichtigste in Kürze Das nächste Bestrafungsspiel steht an. Mithilfe von Teamfähigkeit und Vertrauen müssen die Promis eine sieben Meter hohe steile Hauswand hochklettern. Das schnellste Team gewinnt - auf die Plätze fertig los!

Das sind die Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen" 2023.

Hier findest du alle weiteren Infos zu "Das große Promi-Büßen" sowie die aktuellen Sendezeiten und -termine.

In der dritten Folge bei "Das große Promi-Büßen" müssen die Bewohner:innen im Bestrafungsspiel "Gegen die Wand" ihre Teamfähigkeit und Kletterkünste unter Beweis stellen. Auf das Verlierer-Team wartet eine drakonische Strafe. Hier erfährst du, wie es weitergeht.

Das Teambuilding

Bevor die Bewohner:innen wissen, welche Aufgabe sie im Bestrafungsspiel "Gegen die Wand" erwartet, müssen sie zwei Teams bilden. Gloria Glumac für Team Rot und Steff Jerkel für Team Blau werden als Team-Kapitän:innen auserkoren und wählen ihre Mitglieder.

Als erster Kandidat tritt Bauer Patrick Steffs Team bei. Mit dieser Entscheidung macht der 54-Jährige seiner Kontrahentin Gloria einen Strich durch die Rechnung. Die Reality-TV-Darstellerin weiß um die Nehmerqualitäten des Landwirts und sagt: "Das hat mich so abgefuckt, dass Steff Patrick gewählt hat." Daraufhin erklärt die kampflustige Gloria ihre Freundin Lisha Savage als erstes Mitglied für ihr Team, da sie als ihre Bezugs -und Gesprächsperson im Camp auf sie bauen kann.

Die Teams stehen fest

Am Ende stehen sich zwei starke Teams gegenüber. In der blauen Ecke hat der "Goodbye Deutschland"-Star seine Mitglieder Patrick Romer, Jürgen Trovato, Leon Machère und Yvonne Woelke um sich geschart. Auf der anderen Seite hat er es im roten Team mit Kapitänin Gloria Glumac, Lisha Savage, Mike Cees, Danni Büchner und Ex-Handballer Eric Sindermann mit harten Gegner:innen zu tun.

Es bleiben Christin Okpara und Emmy Russ als letzte Kandidat:innen übrig. Während Steff die blonde Prinzessin in sein Team beruft, komplettiert die krawallsüchtige Christin das Team um Gloria Glumac.

Welches Team sich den Sieg in diesem nervenaufreibenden Spiel holt, bleibt abzuwarten. Gemeinsam fahren sie zum Austragungsort und staunen nicht schlecht, als sie sehen, welche Herausforderung sie erwartet.

Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven

Im Bestrafungsspiel "Gegen die Wand" muss ein:e Kandidat:in aus jedem Team eine über sieben Meter hohe Wand überwinden, um die in schwindelerregender Höhe befestigte Glocke zu läutern. Als Hilfsmittel erhalten die zwei Teams einen zehn Meter langen Stab. Das Team, dem es gelingt, die Glocke zuerst zu läuten, gewinnt das Spiel.

Lasst die Spiele beginnen

In Team Rot kraxelt Christin die Stange hoch, da sie die Kleinste und Leichteste ist. Im blauen Team ist die Wahl auf die 1,57 Meter große Emmy Russ gefallen. Aufgrund ihrer Poledance-Erfahrung blickt sie ihrer Aufgabe optimistisch entgegen und umklammert das Ende der Stange, woraufhin Patrick sich einen fragwürdigen Kommentar nicht verkneifen lassen kann.

Gloria dagegen glaubt nicht mehr an den Sieg ihres Teams und begründet dies damit, dass die vier starken Männer im blauen Team ohne Probleme Emmy Russ zur Glocke katapultieren können.

Emmy ist prädestiniert für diese Position. Patrick über Emmy Russ

Game Over

In Team Rot herrscht absolutes Chaos. Während Christin nicht die nötige Kraft mitbringt, um die sieben Meter zur Glocke zu überwinden, klemmt die Stange samt Emmy Russ an der Hauswand fest. Nach mehreren Versuchen gelingt es am Ende beiden Teams die Glocke zu läutern. Es bleibt spannend, welches Team dies zuerst gelungen ist.

Steff und Leon sind beeindruckt von Emmy Russ' Durchhaltevermögen. Der Skandal-Youtuber geht sogar so weit und bezeichnet sie als "Maschine". Während Team-Kapitän Steff mehr als zufrieden mit der Leistung seines Teams ist, macht sich bei Lisha Savage aus Team Rot Enttäuschung breit und bezeichnet die Absprache zwischen den Mitgliedern als "katastrophal". Gefrustet reist sie mit den anderen Bewohner:innen zurück zum Camp.

Diese Strafe ist grausam

Team Blau gewinnt mit einem Vorsprung von einer Minute und zwölf Sekunden. Team Rots Bestrafung hat sich gewaschen. Die Mitglieder um Gloria Glumac müssen ihre Betten abgeben und erhalten als Ersatz lediglich eine Iso-Matte. Lisha Savage ist schockiert und findet die Strafe übertrieben: "Die Strafe war schon sehr hart."

Danni Büchner platzt der Kragen

Während Team Rot die Betten abgibt, freuen sich die Mitglieder des blauen Teams, allen voran Emmy Russ. Danni Büchner ist über die Reaktion ihrer Gegner:innen sauer und sagt sie hätte den anderen am liebsten "das Bett vorm Kopf gehauen".

Lediglich Team-Kapitän Steff bietet den Verlierern die Rucksäcke seiner Schützlinge als Ersatz-Betten an. Jedoch hält Landwirt Patrick wenig von der "Verweichlichung" dieser Strafe und lehnt diesen Vorschlag ab und Gloria, Lisha, Christin, Danni und Eric sind ab sofort dazu gezwungen, es sich auf dem feuchten Boden gemütlich machen.

