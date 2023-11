Anzeige

Die büßende Barbie sorgt im Camp immer wieder mit kindischem Gezicke für Unruhe. Dabei treibt sie es immer weiter auf die Spitze. Wird sie es sich am Ende mit allen anderen Campbewohner:innen verscherzen? In Folge 4 steht für die 24-Jährige ihre persönliche "Runde der Schande" auf dem Programm.

+++ Update, 30. November 2023 +++

Emmys kindisches Geschrei findet kein Ende

Nach dem Duell der Loser in Folge 3 lästerte Christin mit Mike über die anderen Promis, die über den Monitor jedoch alles mitbekamen.

Zurück im Camp wird die 26-Jährige von der Gruppe konfrontiert. Besonders Emmy spielt sich dabei enorm auf und schreit Christin aus voller Brust an. Ihr Einfallsreichtum lässt dabei jedoch zu wünschen übrig. "Dann mach doch! Dann mach doch", brüllt sie der 26-Jährigen immer und immer wieder ins Gesicht, da Christin meinte, die Mädels könne man alle in die Tonne kloppen. Gloria versucht die zickige Barbie zurückzuhalten und zu beruhigen, scheitert jedoch. Emmy dreht immer weiter auf, hüpft vor Christin hin und her und äfft: "Klopp mich in die Tonne. Klopp mich in die Tonne." Mit ihrem kindischen Verhalten treibt sie es immer weiter auf die Spitze und auch den anderen Camper:innen geht Emmys Verhalten immer mehr auf die Nerven.

Wie im Kindergarten: Emmy stichelt weiter

Obwohl sie damit immer wieder bei den anderen aneckt, kann Emmy ihre kindischen Sticheleien nicht lassen. Nachdem das Team das gemeinsame Bestrafungsspiel verloren hat, haut Eric frustriert eine Metall-Tonne um. Grund für Emmy, den 35-Jährigen anzugehen und anzuschreien, was ihm einfällt. Die Begründung von Eric, dass er sich über die Niederlage ärgert und es der Tonne ja nicht weh tut, weist das TV-Sternchen ab. Wie im Kindergarten äfft sie ihn an: "Mach noch ein bisschen Show. Mach noch ein bisschen Show. Mach noch ein bisschen Show. Mach noch ein bisschen Show." Mit ihrer Stichelei bringt sie Eric jedoch nur weiter auf die Palme. Im Interview zeigt sich die 24-Jährige anschließend wieder gewohnt überheblich: "Er ist ja auch noch neu in dem Showgeschäft. Er ist nicht so viele Jahre dabei, ich versteh' das."

Emmy ist mit ihrer Strafe überfordert

Von Olivia bekommt die Barbie in ihrer "Runde der Schande" eine symbolische Buße für ihr Verhalten. Bis auf Weiteres muss sich Emmy um das Entleeren der Toiletten kümmern. Damit kommt die 24-Jährige gar nicht klar. Noch in der "Runde der Schande" fängt sie an, sich jammernd über ihre Strafe zu beschweren.

Als es dann ans Eingemachte geht, kann Emmy von Glück sprechen, dass Eric ihr helfend zur Seite steht. Anscheinend ist da TV-Sternchen noch empfindlicher als Lisha. Zusätzlich zum Klopapier in der Nase, was auch die Taktik der 37-Jährigen war, stopft sie sich auch Papier in die Ohren. "Ich kann das nicht hören, wenn die Scheiße da gleich hin und her flutscht", meint die 24-Jährige wehleidig. Ob das Taschentuch da so viel bringt?

Ob Emmy ihre Strafe ohne Eric schaffen würde? © ProSieben

"So schlimm waren meine Bilder nicht, dass ich die Scheiße von so vielen Menschen weg machen muss", behauptet das TV-Sternchen. Doch angesichts ihres Verhaltens, scheint die Buße angemessen, sonst hätte Olivia sie anders gewählt. Ob Emmy ihre Buße jedoch bis zum Ende durchzieht, bleibt abzuwarten.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Emmy Russ - Die kaltherzige Zicke

Uneinsichtig macht sich Emmy Russ auf den Weg ins Büß-Camp. "Für was ich jetzt büßen soll, weiß ich eigentlich auch nicht", meint die blonde Barbie. Das wird sich noch zeigen, denn mit ihren 24 Jahren hat sich Emmy schon so einige Fehltritte vor laufenden Kameras geleistet und negative Schlagzeilen gesammelt. Sie wurde im TV handgreiflich und beleidigend und bastelte sich so einen wenig schmeichelhaften Ruf in der Fernsehwelt. Ein schlechtes Gewissen? Keinesfalls. "Ich bereue nichts in meinem Leben. Ich schäme mich wirklich für gar nichts", stellt die 24-Jährige klar.

Dass ich hier bin, ist eine Ehre für euch und für die anderen. Emmy Russ

Emmys Einzug ins Camp

Emmy kommt auf der Ladefläche eines Pick-ups ins Camp gefahren, wo die anderen Promis gemütlich beisammen sitzen. Die büßende Barbie begrüßt alle mit einem "Ich hab gehört, das Beste kommt zum Schluss". Mit dieser Aussage polarisiert die 24-Jährige direkt. Bei den meisten Promis kommt dieser Spruch nicht gut an. "Wollen wir mal sehen", wirft Christin ein. Nur Lisha scheint von Emmys Ankunft erfreut. "So 'ne kleine Schwester hätte ich gern gehabt", erklärt die 37-Jährige.

Von ihrer einzigen Camp-Freundin wird Emmy durchs Camp geführt. Die neue Camp-Prinzessin ist schockiert von den Wohnverhältnissen, dem Schlafsaal, der großen Pfütze am Eingang und vor allem den Klos. "Da hab ich jetzt schon keine Lust mehr", meint sie. Na dann viel Spaß beim Büßen.

Ob sich Emmy mit den anderen Promis arrangieren kann, wird sich zeigen. Ihr erstes Fazit nach dem Camp-Einzug lässt jedoch Raum für Spekulationen: "Da sind so viele Charaktere dabei, die mir so unsympathisch sind. Da hab ich richtig Lust, mich mit denen zu streiten." Mit der büßenden Barbie werden wir wohl noch den ein oder anderen Camp-Streit miterleben.