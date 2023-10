Das Wichtigste in Kürze Am 8. Dezember startet "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+.

Mit dabei ist das Kult-Comedy-Duo Erkan und Stefan.

Wer ist noch mit dabei? Diese Teilnehmer:innen sind bereits bekannt.

Mit "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 8. Dezember ein neuer Reality-Hit bei Joyn PLUS+. Neun Promi-Paare stellen sich in den Bergen Österreichs den Tücken eines Selbstversorger-Forsthauses. Mit dabei: Kult-Comedy-Duo Erkan und Stefan!

Comedy-Duo kommt mit in die Berge

Reality-Show-Premiere für John Friedmann und Florian Simbeck: Die als Kult-Comedy-Duo Erkan und Stefan bekannten Comedians nehmen am neuen Reality-Hit "Forsthaus Rampensau Germany" teil. Mit dem Showstart am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+ sind die beiden erstmals im Reality-TV zu sehen. Gemeinsam mit Partyschlager-Sängerin Jasmin Herren und ihrem Lebenspartner Philipp Bender, den Models Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj sowie sechs weiteren Promi-Paaren bringen sie dann die Idylle in den österreichischen Bergen gewaltig ins Wanken.

"Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind"

"Als Reality-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre. Doch die Neugierde hat gesiegt. Wir freuen uns auf gute Laune, Humor und Esprit im #ForsthausRampensau – das ist das, was uns Freude macht", sagen John und Florian, geben aber schmunzelnd ihren Bammel vor dem Zusammenleben mit 16 fremden Reality-TV-Rampensäuen in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe preis: "Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen."

Doch wie schlagen sie sich selbst im täglichen Wettkampf amüsant-infantiler Spiele rund um Wissen und Geschicklichkeit? Und wie kommen die Reality-TV-Neulinge mit der ständigen Kamerabeobachtung klar?

"Forsthaus Rampensau Germany" - sieben Folgen ab 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+.