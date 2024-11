Laguna Colorada: Dieses Geheimnis birgt der rote See

Das Wasser schillert rot, nur unterbrochen von weißen Inseln aus Salz und Borax. Im See tummeln sich unzählige, seltene Flamingos und drumherum stehen hohe Berge: Die Laguna Colorada wirkt surreal und geheimnisvoll. Aber wie kann das Wasser eine so ungewöhnliche Farbe haben?

Anzeige

Laguna Colorada: Das Wichtigste in Kürze Die Laguna Colorada in den Anden von Bolivien gehört zu den ungewöhnlichsten Seen der Welt. Die Szenerie wirkt wie aus einer fremden Science-Fiction-Welt. Übersetzt heißt der Name "Roter See".

Der Name ist Programm, denn das klare Wasser schimmert in einem auffälligen Rot , manchmal auch in Rosa oder Orange.

Die Farbe bildet einen starken Kontrast zu den weiß-grauen Salzablagerungen und weißen Inseln im Wasser. Darin leben zehntausende Flamingos - und die sind ebenfalls rötlich gefärbt.

Die Lagune ist ungefähr so groß wie der Chiemsee in Bayern, aber viel flacher. An der tiefsten Stelle misst sie gerade mal 1,5 Meter . Der deutsche See ist dagegen bis zu 73,5 Meter tief.

Aber warum hat der See eine rote Farbe? Schuld sind weder aufgewühlter Schlamm noch oxidierte Steine. Hervorgerufen wird die Färbung vor allem von Algen, die bestimmte Pigmente produzieren.

Der rote See Laguna Colorada und andere mysteriöse Phänomene Hier kannst du die Galileo X-Plorer-Folge ansehen

Anzeige

Anzeige

Wo ist der Laguna Colorada und wie sieht er aus?

🌎 Hoch oben in den bolivianischen Anden befinden sich einige berühmte Gewässer, alle in einer Höhe von mehr als 3.500 Metern. Darunter sind der größte See Südamerikas, der Titicacasee, und der größte Salzsee der Welt, der Uyuni.

🧂 Die Laguna Colorada ist ebenfalls ein Salzsee. Er befindet sich an der Grenze zu Chile im Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. In dem abgeschiedenen Nationalpark gibt es außerdem aktive Vulkane, heiße Quellen und Geysire.

💧 Der See liegt auf einem flachen, wüstenartigen Hochplateau in 4.278 Metern über dem Meeresspiegel. Rundherum stehen gewaltige Berge. Er hat eine Fläche von 60 Quadratkilometern und ist durchschnittlich nur 35 Zentimeter tief. Erreichbar ist er ausschließlich mit Geländewagen.

🔴 Das Wasser des Sees erscheint tiefrot. Abhängig von der Tageszeit und dem Einfall des Lichts schimmert er manchmal eher rosafarben oder orange. In der Lagune bilden Salz- und Boraxinseln weißliche und graue Stellen auf der Oberfläche. Borax ist ein natürliches Mineral, das oft in Salzseen entsteht, wenn Wasser verdunstet.

🦩 Der See und seine Umgebung sind die Heimat von zehntausenden Flamingos. Es handelt sich vor allem um Kolonien der bedrohten James-Flamingos. Sie galten in den 1950er-Jahren sogar als ausgestorben und sind bis heute selten.

🦙 In der Region leben obendrein weitere Arten der Vögel, Andenflamingos und Chileflamingos. Dazu kommen Tiere wie Andenschakale, Lamas und Alpakas.

Der Salzsee Laguna Colorada ist ein flaches, großes Gewässer. © IMAGO/imagebroker

Warum ist der Rote See rot?

🔍 Es sind hauptsächlich Algen, die der Laguna Colorada die aufsehenerregende Farbe verleihen. Die winzig kleinen Organismen heißen Dunaliella salina. Sie bringen natürliche Pigmente hervor, sogenannte Carotinoide. Diese farbgebenden Stoffe kommen in vielen Pflanzen, Algen und einigen Bakterien vor. Sie geben zum Beispiel Tomaten und Paprika ihre Farbe.

🥕 Der Typ von Carotinoiden, die Dunaliella salina produziert, heißt Beta-Carotin. Das ist auch für die orange Farbe von Karotten verantwortlich. Damit sie ihre Aufgabe erledigen können, benötigen die Algen eine hohe Salzkonzentration und viel Licht - beides ist im und am See im Überfluss enthalten.

🧮 Weil sich so viel Salz im Wasser befindet, leben wenig andere Pflanzen oder Tiere im Wasser. Deshalb kann sich Dunaliella salina ungestört vermehren. In nur einem Milliliter Seewasser befinden sich bis zu 20.000 Mikroalgen.

🪶 Die Flamingos haben ihre Farbe ebenfalls den Algen zu verdanken: Wenn sie das Wasser mit dem Schnabel aufnehmen, setzen sich die Pigmente in den Federn ab.

🌋 Der See enthält darüber hinaus hohe Konzentrationen an rötlichen Mineralien und Sedimenten, die ebenso zur Färbung beitragen. Sie lagerten sich nach Vulkanausbrüchen ab.

🌄 Besonders intensiv wirkt die rote Farbe frühmorgens und bei Sonnenuntergang. Das hängt mit dem Winkel des Sonnenlichts zusammen, das auf die Wasseroberfläche trifft.

Rund um den flachen Salzsee Laguna Colorada stehen hohe Berge. © IMAGO/imagebroker

Anzeige

Anzeige

Gibt es noch andere bunt gefärbte Seen?

🎨 Die Laguna Colorada ist zwar ein spektakulärer Anblick, auch wegen der Landschaft drumherum und der unzähligen Flamingos. Aber sie ist nicht der einzige See mit roter Färbung auf der Welt - oder einer anderen bizarren Farbe.

🔴 Zu den Seen mit rötlich-rosafarbener Tönung gehören der australische Lake Hilier, der Retba-See im Senegal oder die Salinas de Torrevieja in Spanien. Gemeinsam ist allen der hohe Salzgehalt. Allerdings leuchten sie weniger intensiv als die Lagune in den Anden.

🟢 Knapp 110 Kilometer von Laguna Colorada finden sich zwei weitere ungewöhnliche Salzseen. Die Laguna Verde schimmert dunkelgrün bis türkis, die Laguna Blanca wirkt dagegen weiß.

🦩 Bei diesen beiden Seen sorgen bestimmte Mineralien für die Farben: In der Laguna Verde gibt es hohe Anteile unter anderem von Arsen und Blei. Flamingos meiden diesen See. Aber die Vögel gedeihen in der angrenzenden Laguna Blanca, die eine andere Mineralien-Zusammensetzung hat.