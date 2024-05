Spinnen-Plage auf dem Mars? Das steckt hinter den eindrucksvollen Bildern

Geheimnisvolle Spinnen-Formationen auf dem Mars: Dieses Bild zeigt Strukturen, die als "Spinnen" bekannt sind. Sie befinden sich in der Nähe des Südpols des Mars. Das Bild wurde vom CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) Instrument an Bord des ExoMars Trace Gas Orbiter der ESA am 4. Oktober 2020 aufgenommen.

© ESA / TGO / CaSSIS