Mitfiebern, mitfeiern und mitfreuen - Wer wird "Germany's next Topmodel 2014"?

+++ Update vom 19. Mai 2023 +++

Darum ist diese Kandidatin in Woche 14 von GNTM 2023 raus. Kandidatin Somajia hat Corona. Sie fehlt beim Entscheidungs-Walk. Mirella macht nach ihrem Aus eine Kampfansage. Mirella sorgt sich um ihr Fotoshooting: "Sehe aus wie der letzte Depp". An Coco verzweifelt Designerin Esther Perbandt in Woche 14. Alle Jobs auf einen Blick: Diese Kandidatin schnappt sich ihren dritten Job in Folge 14. Selma ist völlig verwirrt! Doppel-Patzer beim Entscheidungs-Walk. Und: Wer ist raus bei GNTM 2023?

Auch bei GNTM 2022 sind einige talentierte Kandidatinnen dabei: Zu den erstmaligen älteren GNTM-Kandidatinnen zählen Martina, Lieselotte und Barbara. Weitere Kandidatinnen sind Lou Anne, Noella, Kashmira, Lenara, Inka, Wiebke, Viola, Laura W., Vivien, Vanessa, Luca, Paulina, Sophie, Emilie, Kim, Julia, Lisa-Marie, Anita, Kristina, Jessica, Laura B., Juliana, Lena, Meline, Jasmin, Annalotta und Amaya. Erstmals treten bei GNTM 2022 Mutter Martina und Tochter Lou Anne an.

Der krönende Abschluss einer jeden Staffel Germany's next Topmodel ist das fulminante Finale. In diesem Jahr findet das große Live-Event am 8. Mai in der Köllner Lanxess Arena statt. Hier werden Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop aus den Finalistinnen ihr "Germany's next Topmodel 2014" küren.

Heidi Klum: "Endlich wieder ein Heimspiel. Das Finale in Köln war und ist immer ein ganz besonderes Highlight für mich. Vor 15.000 Zuschauern können unsere Finalistinnen zeigen, was sie von Wolfgang Joop, Thomas Hayo und mir gelernt haben. Mit meinem Team bereite ich schon einige Überraschungen für meine Mädchen vor. Ich freue mich schon jetzt auf die großartige Stimmung in der LANXESS arena."

Auch in diesem Jahr machen angesagte Showacts und glanzvolle Walks das Finale von Germany's next Topmodel zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Welches Gesicht erscheint auf dem Cover der deutschen Cosmopolitan? Seid dabei, wenn das "Germany's next Topmodel 2014" gekürt wird.

