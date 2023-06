GNTM-Anastasia: "Ich habe Jacky verraten."

Die beiden Models Anastasia und Jacky sind in Folge 10 nicht gut aufeinander zu sprechen. Am Ende eskaliert es und die beiden prügeln sich ordentlich. Doch Halt! Alles nur Show, für den Stunt-Dreh im Stil eines Western.

+++ Update vom 13. Juni 2023 +++

+++ Update 01. April 2020 +++

In Folge 10 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" lässt Heidi die Models aufeinander los. In einer waschechten Western-Prügelei sollen sie ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen. Auch dieses Mal werden wieder Teams gebildet, die dann gegeneinander antreten. So auch Anastasia und Jacky.

Wilde Stunts im Wilden Westen

Anastasia lacht lauthals, als sie Jacky in einer Bar am Hals packt und schüttelt. Die beiden streiten sich und die Fetzen fliegen. Der Grund? "Ich habe Jacky verraten", erzählt Anastasia. Sie und Jacky sind diese Woche Drehpartnerinnen und haben die Aufgabe die Bar in ein Schlachtfeld zu verwandeln.

Anastasia und Jacky geben alles

"Wir müssen einen Kampf inszenieren", erklärt Anastasia. Und zwar einen mit Stunts und Text. Das verlangt den Models einiges ab, doch Kandidatin Anastasia meint lachend: "Ich hab' auf jeden Fall Bock drauf."

Sind die Models damit eine Runde weiter?

Auch Jacky ist mit vollem Eifer dabei, schreit: "Du kleine Bitch!" und stürzt sich auf ihre Battle-Partnerin. "Aua. Aua. Autsch", meint Anastasia im Interview. Doch letzten Endes ist alles nur Show und die beiden geben sich nach dem erfolgreichen Dreh einen zufriedenen High Five.

Ob es für die beiden wirklich so gut lief und sie sich damit in die nächste Runde geschlagen haben, seht ihr am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

+++ Update 20. März 2020 +++

GNTM-Anastasia: Ihr Look überzeugt

Allein in der 8. Folge von GNTM 2020 hat Kandidatin Anastasia zwei Jobs erhalten. Zunächst durfte sie zum Marcel Ostertag Casting – für beide, Model und Designer, ein Volltreffer: "Deinen Walk finde ich spannend, deinen Look finde ich auch sehr cool", lobt sie der Designer, noch bevor er sie für seine Show bucht. Und genau damit kann Anastasia überzeugen, trotz ihrer "kleinen" Größe von 1,73 Meter: "Wir haben aber tatsächlich zwei Looks dabei, die sehr kurz geraten sind. Dann könnte das vielleicht sogar passen", überlegt Marcel Ostertag. Und damit ist die Sache so gut wie geritzt. Anastasia setzt sich gegen ihre fünf Mitstreiterinnen durch und schreitet mit großen Schritten über den Berliner Fashion Week Catwalk.

Doch noch vor ihrem großen Auftritt bei Ostertag ergattert Anastasia einen weiteren Job bei Designerin Anja Gockel.

Das GNTM 2020 Umstyling hat sich gelohnt

Was sowohl Anja Gockel und Marcel Ostertag an Anastasia so fasziniert? Ihr Look sticht sofort ins Auge: "Du hast dich unheimlich verwandelt, kann das sein?", hakt Anja Gockel gleich bei ihrer Begegnung interessiert nach. Doch nicht nur ihr Look überzeugt, auch ihre Ausstrahlung gefällt der Designerin: "Du strahlst für uns so eine Selbstsicherheit aus", sagt Gockel begeistert.

Ob sie schon als Favoritin gilt, können wir noch nicht sagen, aber ein erfolgreicher Grundstein für ihre Modelkarriere ist damit sicherlich gelegt worden.

+++ Update 19.03.2020 +++

Seit dem großen Umstyling bei GNTM 2020 ist Anastasia eine noch heißere Favoritin. In Folge 8 kann sie sich nun auch in Berlin auf der Fashion Week durchsetzen. Schon beim Casting-Coaching mit Gastjurorin Nikeata Thompson zeigt sie sich von ihrer besten Seite. Als Anastasia mit ihrem Walk beginnt, entfährt Nikeata: "Hot, hot!" Sie lobt Anastasias Sexyness und Elfenhaftigkeit. Die Topmodel-Anwärterin freut sich über das positive Feedback.

Dann hat Anastasia erneut die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Designer Marcel Ostertag sucht nach 15 ganz besonderen Models, die Energie und Emotionen ausdrücken. Durch ihren guten Walk schafft Anastasia es, trotz starker Konkurrenz, in die engere Auswahl. Mit fünf Mitstreiterinnen versucht sie den Designer nochmals von sich zu überzeugen. Mit Erfolg: Marcel Ostertag entscheidet sich schließlich für die 20-Jährige. Und nicht nur. Auch Designerin Anja Gockel kann Anastasia beim Casting für sich gewinnen.

+++ Update 27. Februar 2020 +++

GNTM-Kandidatin Anastasia fürchtete vor dem Umstyling vor allem eines: einen Pony! Doch ihre Frisur-Veränderung fällt viel extremer aus. Anastasias langen, braunen Haare werden gekürzt zu einem Kurzhaarschnitt.

"Ich hatte nicht damit gerechnet, dass meine Haare abgeschnitten werden. Ich dachte, sie werden gefärbt oder so. Jetzt bin ich in einem Gefühlschaos", sagt sie, als die Stylisten zu einem entscheidenden Schnitt für die neue Frisur ansetzen.

Anastasia spendet ihre langen Haaren

Zusammen mit Heidi Klum entscheidet sich die 20-Jährige, ihren langen Zopf abzuschneiden und die Haare zu spenden. Dafür erntet sie Applaus von Heidi: "Ich liebe mutige Mädchen, die sich auch mal was trauen."

Jetzt hat sie einen Pony

Doch Anastasia ist noch nicht fertig mit ihrer Verwandlung. Die Haare werden dunkelbraun gefärbt und Anastasias schlimmste Erwartung erfüllt sich: Sie bekommt einen Pony.

Als Anastasia sich schließlich vor dem Spiegel sieht, sagt sie: "Oh mein Gott, das sieht so ungewohnt aus. Aber ich find's cool."

+++

Ein entspannter Friseurbesuch wird das GNTM-Umstyling auch 2020 nicht. Das müssen Kandidatin Anastasia und ihre Model-Kolleginnen am eigenen Haar erfahren.

Farbe beim Umstyling: Gefürchtet wie nie

In den vergangenen Staffeln von "Germany's next Topmodel" sorgte allein der Anblick der Schere und des Farbtopfs beim Umstyling schon für Hysterie und Schnappatmung. Nicht jedes GNTM-Model freut sich über einen neuen Schnitt oder eine neue Haarfarbe – ob Anastasia wohl in kühlem blond erstrahlen wird?

Model Anastasia überzeugte Heidi bisher mit ihrer Haarfarbe in natürlichem Braun. Schluss mit brünett und lang, her mit kurz und blond? Ob ein eine neue Farbe beim Umstyling bei Anastasia wohl für (Freuden)-Tränen sorgen würde?

Umstyling: Blonde Haare für Anastasia – würde ihr das stehen?

Alle GNTM-Fans können schon vorab ausprobieren, mit welchem neuen Look die Topmodel-Anwärterinnen ihre Attitude noch besser unterstreichen könnten. Mit unserem Umstyling-Tool kannst du vorab Hair-Artist spielen – und die coolsten Looks an den einzelnen Topmodels durchspielen.

Teste jetzt Anastasias Look für das Umstyling: Steht ihr blond, brünett oder sogar rot am besten?

Was sie sich für Anastasia und die anderen Kandidatinnen ausgedacht hat, siehst du am Donnerstag, 27. Februar 2020, bei der spannenden GNTM-Umstyling-Folge um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de

Hier gibt's die Preview zum GNTM Umstyling 2020:

Noch mehr Umstyling-Styles gefällig? Teste jetzt die Looks von Anastasia und ihren GNTM-Mitstreiterinnen im Umstyling-Tool: