Das Wichtigste in Kürze In Folge 14 kann Somajia aufgrund eines positiven Coronatests nicht am Entscheidungs-Walk teilnehmen. Wie es der Topmodel-Anwärterin in Woche 15 ergeht, liest du hier.

Schau dir hier Somajias Porträtseite an!

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick. Die Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Schock für Somajia in Woche 14! Nach einem positiven Corona-Test muss sich die Topmodel-Anwärterin in Quarantäne begeben. Wie geht es ihr nach ihrer Infektion und darf sie zu den anderen Models in Woche 15 zurückkehren?

+++ Update, 25. Mai 2023 +++

Somajia isoliert in Las Vegas

Für die Topmodel-Anwärterinnen geht es in Woche 15 in die legendäre Wüstenstadt Las Vegas. "Natürlich ist Somajia auch in Las Vegas, aber im Moment leider nicht bei den anderen Models", erklärt Heidi Klum. Denn die 21-Jährige ist immer noch Corona-positiv und in Quarantäne. "Bis Somajia negativ getestet ist, bleibt sie isoliert", so die Modelchefin.

Somajia: "Ich hab so Angst, was zu verpassen"

Im Hotelzimmer fällt Somajia so langsam die Decke auf dem Kopf. "Es ist einfach extrem scheiße mit Corona", äußert sich das Model zu ihrer misslichen Lage. Die gute Nachricht: Somajias Corona-Erkrankung verläuft sehr mild. "Ich fühl mich voll gut eigentlich, bin voll gesund so", berichtet die 21-Jährige. Dennoch plagt sie ein dumpfes Gefühl: "Ich hab so Angst, was zu verpassen."

Dass Somajia damit recht behält, weiß sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Während sie in ihrem Hotelzimmer festhängt, dürfen die anderen Models mit Heidi Klum in einem der angesagtesten Clubs in Las Vegas feiern gehen. Und nicht nur das: Auch das Unterwasser-Shooting am nächsten Tag muss Somajia krankheitsbedingt aussetzen - und verpasst damit die Chance auf ein weiteres Foto.

Somajias Testergebnis ist negativ

Umso größer ist die Freude, als Somajias Corona-Testergebnis negativ ist: Die Topmodel-Anwärterin hat ihre Infektion überstanden und darf sich wieder ihren Mitstreiterinnen anschließen. Vor allem Olivia freut sich riesig über die Rückkehr ihrer quirligen Zimmergenossin, der sie sofort von den Erlebnissen der letzten Tage berichtet.

Ich bin extrem froh darüber, dass ich jetzt wieder mit den anderen Mädels zusammen sein kann, aber trotzdem bin ich extrem traurig darüber, was ich alles verpasst habe. Somajia

Somajia: "Ich brauch ein bisschen Energie"

Eine Chance, sich in Woche 15 zu beweisen, hat Somajia noch: beim Entscheidungs-Walk. Und diese will die 21-Jährige nicht vertun. "Also ich hab auf jeden Fall Bock auf Action. […] Vor allen Dingen: Ich war die ganze Zeit in Quarantäne, ich brauch ein bisschen Energie", sagt das Model voller Vorfreude auf die Challenge. Und die wird tatsächlich actionreich: Auf dem Dach eines fahrenden Trucks gilt es, um den Einzug ins Viertelfinale zu laufen.

Ob Somajia Modelchefin Heidi Klum und Gastjurorin Stefanie Giesinger mit ihren Catwalk-Skills überzeugen und sich einen Platz im Viertelfinale sichern kann, erfährst du hier.

+++ Ursprüngliche News +++

Beim Shooting ist noch alles in Ordnung

Somajia mit Modelchefin Heidi Klum und Modefotograf Kristian Schuller beim Shooting in Folge 14. © Copyright: ProSieben/Sven Doornkaat

Das Wüsten-Shooting mit Fotograf-Legende Kristian Schuller nutzt Kandidatin Somajia, um ihre Wandelbarkeit zu beweisen. Besonders Modelchefin Heidi Klum ist von Somajias Shooting-Performance positiv überrascht.

Ich liebe zu sehen, wie fokussiert Somajia heute ist bei der Arbeit. Heidi Klum

Beim Shooting zeigt sich die Kandidatin von einer anderen Seite und ist auch selbst mit ihrer Performance rundum zufrieden.

Somajia muss in Quarantäne

Arme Somajia! Die Models werden während der Drehs regelmäßig auf Corona getestet. Das Testergebnis fällt für eine Kandidatin leider schlecht aus. Nachdem sich bei Somajias Test ein leichter zweiter Strich zeigt, muss sie sich in Quarantäne begeben.

Das trifft nicht nur Somajia selbst, sondern auch Freundin und Zimmernachbarin Olivia. Die 22-Jährige ist sehr traurig und fühlt mit ihrer Freundin. Ein kleiner Lichtblick: Somajia geht es so weit gut, sie verspürt keine Symptome.

Somajia lässt sich nicht unterkriegen

Auch am Entscheidungstag ist Somajia noch immer positiv. Leider darf sie so nicht mit den anderen Models beim Entscheidungs-Walk performen und muss weiterhin in Quarantäne bleiben. Aber die Langeweile lässt sie kreativ werden ...

Mir ist langweilig und ich habe Bock zu walken. Somajia

So überlegt sie sich, wie sie auch aus der Ferne von ihrer Leistung überzeugen kann und plant dafür ihre eigene Performance in Quarantäne.

Outfits, Haare und Make-up by Somajia

Dafür filmt die Topmodel-Anwärterin ihr Styling und ihre Walks. Im Motelzimmer legt sie mit verschiedenen Outfits dann ihre ganz persönliche Performance hin.

Überraschungspost vor der Tür

Bei der Entscheidung kann Somajia nicht dabei sein. Überglücklich ist sie, als es an der Tür klopft und sie ihr Shooting-Foto vor ihrer Zimmertür entdeckt. Sie freut sich, eine Runde weiter zu sein und blickt voller Motivation auf die nächste Woche mit den anderen Models.

Mein Walk hat sich gelohnt. Ich habe ein Foto. [...] Ich bin echt zufrieden. Somajia

Mein Walk hat sich gelohnt. Ich habe ein Foto. [...] Ich bin echt zufrieden. Somajia