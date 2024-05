Er galt lange Zeit als Favorit, sahnte bereits zwei Jobs ab und performte staffelübergreifend stabil. Doch in Folge 15 ist Schluss - und das ist der Grund.

Das Wichtigste in Kürze Kaum ein Male Model performte überzeugender als er: Marvin stach mehrfach während dieser Staffel heraus und konnte stets gute Kritiken einfahren. Doch in dieser Woche hat es einfach nicht sein sollen - die Konsequenzen für 23-Jährigen sind fatal.

Nackte Tatsachen und harte Entscheidungen in Woche 15

"Bitte, bitte, bitte! Lass da noch Marvin stehen!" Bis zum Schluss hatte Marvin mitgefiebert und den Bildschirm verfolgt, der die Auserwählten des anstehenden Castings bei Borotalco enthüllen sollte. Doch alsbald macht sich Ernüchterung breit: Schon wieder keine Einladung, erneut hat der Bielefelder keine Chance, sich vor neuen Kund:innen zu beweisen und im Bestfall einen der begehrten Jobs abzusahnen.

Vom Favoriten auf das Abstellgleis?

Ein ungewohntes Bild für den 23-Jährigen, schließlich galt er lange Zeit als Liebling von Modelchefin Heidi Klum. Auch diverse Gastjuror:innen und Designer:innen hatten wiederholt für das Male Model geschwärmt. In Sachen Jobs konnte Marvin zum Staffelauftakt gleich doppelt punkten, doch seit die Models in Los Angeles verweilen, schaut es düster aus mit Aufträgen.

Ich hab mir in dem Moment gedacht, irgendwie sieht das nicht mehr so gut aus. Frankfurt war voll mein Lauf, voll meine Woche, ich hab [dort] zwei Jobs ergattert. Seitdem wir hier in L.A. sind, hab ich keinen einzigen Job bekommen. Marvin ernüchtert

Anzügliches Adamskostüm?

Das Nackt-Shooting in Woche 15 stellt Marvin vor große Probleme. Schon bei der Verkündung der Challenge muss das Curvy Model schlucken. "Ich bin nicht happy. Ich will halt einfach nicht, dass mich meine Familie und Freunde im Fernsehen so sehen." Ob es Marvin schafft, über seinen Schatten zu springen?

Unsicherheiten beim Nackt-Shooting

Marvin kurz vor dem Nackt-Shooting in Woche 15. © ProSieben / Sven Doornkaat

Am Shooting-Tag kann sich Marvin etwas entspannen. Als er in der Garderobe das Outfit, einen nahezu durchsichtigen Plastik-Mantel, anprobiert, wirkt er positiv überrascht: "Ich war auch voll verwundert, dass alles so gehalten hat, das sah fast angezogen aus. Ich hab mich wirklich ein bisschen wohler gefühlt, als wenn ich komplett nackt wäre", gibt sich der Topmodel-Anwärter zuversichtlich. Doch kann Marvin auch vor Rankins Kamera-Linse performen?

Eher nicht. Heidi Klum vermisst direkt die Leichtigkeit bei Marvin, die ihn in der bisherigen Staffel auszeichnete. Und das spricht sie auch direkt an.

Man kann dir ansehen, dass du dich nicht so wohl fühlst in deiner Haut. Heidi Klum

Star-Fotograf Rankin ist ähnlicher Meinung. "Du hast Angst, deinen Körper zu zeigen - und das solltest du nicht", versucht der Profi, Marvin zu motivieren, und gibt ihm weitere Anweisungen, um mehr Selbstvertrauen auszustrahlen. Trotz der wohlwollenden Worte will es dem Bielefelder nicht so recht gelingen, eine überzeugende Darbietung abzuliefern.

Das Fazit der Modelchefin ist deutlich: "Eigentlich ist Marvin sehr selbstbewusst. Also er kommt mir auf jeden Fall so vor. Aber heute ist das alles ein bisschen zögerlich leider." Gerade im Direktvergleich mit den anderen Models hinke Marvin da einfach hinterher, meint der Weltstar weiter.

Im Clip: Monsun-Shooting mit Rankin

Ein tränenreicher Abschied

Bei der Entscheidung wird es dann trotzdem noch mal spannend. Denn Marvin ist nicht das einzige Model, das beim Nackt-Shooting nicht überzeugen konnte. Auch Kadidja hat sich in den freizügigen Outfits richtig schwergetan.

In dieser Woche treten alle Models gemeinsam vor Heidi Klum und Gastjuror Rankin. Nach und nach bewerten beide die Leistungen der Kandidat:innen. Als der Star-Fotograf mit Marvins Fazit beginnt, wirkt er beinahe traurig, ihm negatives Feedback geben zu müssen.

Ich dachte, du seist unschlagbar. Deshalb fällt es mir schwer, dir Kritik zu geben. Du bist für mich so ein gutaussehender Mann, aber heute hast du einfach nicht abgeliefert. Rankin

Die Modelchefin kann Rankin nur beipflichten. Marvin sei schon unsicher ans Set gekommen und habe diese Unsicherheit auch während des Shootings nicht ablegen können. Ein ähnliches Problem habe aber auch Kadidja gehabt, die Marvin direkt Gesellschaft leistet. Als beide gemeinsam vor Heidi Klum und ihrem Gastjuror stehen, verkündet die Modelchefin, dass sie nur noch ein Foto habe.

Heidis Liebling ist raus

Bitteres Aus: Heidi Klum hat in Woche 15 kein Foto für Marvin. © ProSieben / Sven Doornkaat

Kurze Zeit später blitzt Kadidjas Shooting-Bild auf - und der Schock im Raum ist groß. Auch die Modelchefin will nicht so recht wahrhaben, dass sie ausgerechnet einen ihrer Lieblinge gehen lassen muss. "I love you, Marvin! Du bist ganz toll, aber heute war einfach nicht dein Tag!" Lea und Xenia stehen Tränen in den Augen. Mit Marvin verlieren beide ihre engste Bezugsperson bei GNTM.

Der Bielefelder gibt sich kämpferisch: "Ich hab vielleicht die Chance verpasst zu gewinnen. Aber ich werde nicht aufhören, das ist erst der Anfang!"

Als Heidi Klum und ihr Gastjuror das Set verlassen, kommt die Modelchefin nicht umhin, noch ein paar aufheiternde Worte Richtung Marvin loszuwerden.

I'm gonna miss you, Marvin. We love you! Heidi Klum

Wie es für die verbliebenen elf Models weitergeht, erfährst du kommenden Donnerstag, 30. Mai 2024, um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.