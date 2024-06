Heute Abend im TV und Stream: Das GNTM-Finale 2022 live

Heute findet das fulminante Finale der 17. Staffel "Germany's Next Topmodel" in den MMC-Studios in Köln statt. So kannst du das Event live mitverfolgen.

Anzeige

Das Finale live streamen

Im großen Finale vor Livepublikum kürt Heidi Klum am Donnerstag, den 26. Mai, die Gewinnerin der 17. Staffel von GNTM. Das spektakuläre Event kannst du ab 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und natürlich in unserem Livestream verfolgen. Außerdem halten wir alle wichtigen Ereignisse selbstverständlich im Liveticker fest. Welches Model wird den begehrten Titel erobern?

Anzeige

Anzeige

Wer ist im GNTM-Finale?

Die Finalistinnen stehen fest: Das Mutter-Tochter-Gespann Martina und Lou-Anne, Anita, Noëlla und Luca kämpfen um den Titel "Germany's Next Topmodel". Sie konnten sich unter den 31 Kandidatinnen durchsetzen und dürfen auf ein Cover der "Harper's Bazaar", eine Kampagne mit Mac Cosmetics und eine Siegesprämie von 100.000 Euro hoffen.

Alle Infos zum großen Finale

Das Publikum darf sich am 26. Mai auf einen Top-20-Walk, ein Live-Fotoshooting, die Verleihung des Personality-Awards und weitere Catwalk-Auftritte freuen. Heidi Klum sorgt für internationale Gäste und Music-Acts, die das große Finale begleiten.

Über die Stimmung hinter der Bühne berichtet in diesem Jahr GNTM-Kandidatin Sophie, die in die Rolle der Backstage-Moderatorin schlüpft. Dort hält sie dich auf dem Laufenden, während die Finalistinnen von Familie und Freunden im Studio unterstützt werden.

Das fulminante Finale der erfolgreichsten Staffel "Germany's Next Topmodel" seit 13 Jahren läuft am 26. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Das könnte dich auch interessieren: